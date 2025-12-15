黎智英涉《香港國安法》3案勾結外國勢力、煽動全有罪 法官：企圖推翻中共

。《鏡週刊》資料照

香港壹傳媒集團78歲創辦人黎智英被控涉《香港國安法》，犯下「串謀發布煽動刊物」及「串謀勾結外國勢力」案，今（15日）早上10時將宣判。黎智英的囚車在今早8時已抵達西九龍法院，反恐特勤隊及大量警員戒備。法院今對1項「串謀發布煽動刊物」及2項「串謀勾結外國勢力」案進行審理，今皆宣判3案都有罪，至於刑期宣判部分，法官宣布將於明年擇日再開庭。

據香港《法庭線上》報導，從昨日開始，法院外就已有約70多位民眾排隊，等待入場旁聽，今早也已有百位民眾持續排隊，黎智英妻兒也約在今日早上9點多抵達法院。報導還提到，多國駐港領事館均有派員排隊旁聽，包括歐盟、英國、美國、法國、德國、瑞典、加拿大等。另外香港司法機構將安排正庭及延伸庭、合共507個公眾席，讓民眾旁聽，以及116個記者席。

黎智英先前被香港當局指控他利用《蘋果日報》公司、《蘋果日報》印刷公司、《蘋果日報》網路公司，涉嫌1項「串謀發布煽動刊物罪」及2項「串謀勾結外國勢力罪」。按照香港現行法律規定，串謀發布煽動刊物罪最高可判2年刑期、罰款5000港幣（約新台幣2萬元）。串謀勾結外國勢力罪屬於香港《國安法》的範疇，最高可判無期徒刑。黎智英於 2020年12月起遭逮捕羈押，至今還押近5年。

法官今裁定，1項「串謀發布煽動刊物罪」及2項「串謀勾結外國勢力罪」皆有罪。法庭文件指出，黎智英於2019年4月1日至2021年6月24日，串謀《蘋果日報》3間公司、6名前高層及其他人刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物，以及串謀請求外國機構、組織或人員，對香港特區或中華人民共和國實施制裁、封鎖或其他敵對行動。

據英國《BBC》報導，法官在庭上說，黎智英對中華人民共和國懷恨在心，假借助香港人民，實際上企圖推翻中華人民共和國。

除了與《蘋果日報》3間公司同被控的一項串謀勾結外國勢力罪罪成，另一項相同控罪是指黎智英於2020年7月1日至2021年2月15日，串謀請求外國機構或人員，對香港特區或中華人民共和國實施制裁、封鎖或其他敵對行動，同樣被裁定罪成。本案是首宗《香港國安法》勾結外國勢力罪的審訊，根據《國安法》，相關控罪罪成者最高可判終身監禁。

黎智英聽完審判後，則是表情平靜，和家人揮手道別後，隨即在警方戒護下離開法庭。法官指示，明年 1 月 2 日下午 4 時前提交書面陳詞，1月 12 日會作口頭求情陳詞，預留4日，判刑日子再訂。



