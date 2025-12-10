黎智英獄中健康危急！女兒投書《華郵》喊話中國：獲釋就不再過問政治

編譯林浩博／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英，遭受政治迫害而被關押長達五年，8日才在獄中度過78歲生日。家人心急如焚，擔心他會死在獄中。女兒黎采9日即投書《華盛頓郵報》，喊話中共別讓她父親成為烈士，甚至承諾父親只要獲釋，就會立即離開香港，不再過問政治，給北京添麻煩。

2019年夏季，黎智英現身聲援香港「反送中」運動。黎智英女兒稱，這些象徵性舉動，在其他國家不構成犯罪，但在香港卻成了父親被捕入獄的罪行。（圖／翻攝自X平台 @SupportJimmyLai）

川普承諾跳票！女兒卑微喊話北京

美國總統川普2024年選戰倒數時刻，曾承諾「百分之百會救出黎智英」。但自從他當選上台將近一年，承諾並未兌現，只有8月時說過「即使惹習近平不高興」也要把人救出來的空話。即使川普與中國國家主席習近平於10月底親自會面，黎智英至今仍關在香港獄中。

川普這邊遲遲沒動作，黎智英又年近八旬高齡，使得在外的家人憂心不已。女兒黎采9日投書《華郵》，即懇求北京高抬貴手，把她父親放出來。文章裏頭言詞懇切、態度卑微，讓人讀了不禁鼻酸。

美國總統川普選戰期間曾承諾，當選後會立刻把黎智英從牢獄中救出。但川普上台快一年了，也和中國領導人習近平見過面了，這項承諾卻仍未實現。（圖／翻攝自X平台 @lechochretien）

健康急遽惡化

文章一開頭，即提到身陷囹圄的黎智英，於8日年滿78歲。文章回憶父親被關押之前，身形高大、強健，常與親友聚餐，共享歡樂時光。但他自從淪為階下囚，身體狀況就急遽惡化。

黎采於文中提到父親患有糖尿病與高血壓，視力、聽力都在衰退，還承受了好幾的月的感染，無時無刻處於病痛當中，有時連站著都很困難。對比他被暱稱「肥佬黎」那時，黎智英體重直線下降、身材暴瘦，當時所穿衣服都能把他瘦小的身軀吞沒。

黎智英被港府扣上違反《國安法》的帽子，而於2020年遭到逮捕下獄。黎采強調，她父親未犯下任何罪行，點蠟燭哀悼六四天安門事件遇難者、聲援香港民眾的和平示威，這些象徵性行為在其他國家不會帶來法律後果。但在過去兩年，黎智英卻是庭審一場接一場。

黎采多次探訪父親，親眼目睹他的皮膚變得乾癟、牙齒蛀爛，眼睛乾澀、充滿血絲。黎采得知，這恐怕是父親身體缺乏維生素所致，而原因恐怕就是被關押在不見天日且悶熱的單人牢房。每當想起父親關在狹小的水泥牢房，只能睡在硬挺的木板床，黎采就心如刀割。

而在公眾視野下，黎智英的健康惡化，也有所跡象。2024年6月他出庭受審，就可見到他臉色蒼白，由於全身顫抖的情況實在過於嚴重，法官只好宣布該日休庭。黎采一次探視也因黎智英狀態不佳，而遭到了取消。甚至在8月，黎智英因心臟病無法出庭，但他入獄前並無這問題。

黎智英出庭受審。綽號「肥黎」的黎智英，在長達五年的關押期間，健康急遽惡化，據他女兒說法，父親的身體消瘦到昔日衣服足以將他吞沒。（圖／翻攝自X平台 @Sachinettiyil）

別讓我父親成烈士

黎采稱，他父親深信自由來自資訊的流通，這才創辦了《蘋果日報》，而這幾年的牢獄之災，黎智英都是倚靠基督教的信仰才強撐過去。

黎采於文末向中共喊話，稱把她父親釋放，才真正符合北京的利益，因為黎智英受了太多痛苦，很可能死於獄中，成為中共所不樂見的「自由烈士」。

為了打消中共縱虎歸山的疑慮，黎采甚至承諾，黎智英獲釋後將立即離開香港，不對北京構成政治上的威脅。黎采稱她父親現在只希望，生命最後時光與家人團聚。而如今他們家人都把獲釋的希望，放在明年8月底的最終庭審。

