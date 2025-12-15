黎智英獄中心情催淚曝光：「監獄無法羞辱你；能羞辱你的，只有自己」。
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
黎智英被關5年後宣判：2020年8月10日黎智英被香港警方以「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪被捕。香港前《南華早報》總編輯、前壹傳媒董事祁福德（Mark L. Clifford）撰寫的《黎智英傳》曝他的心情。黎智英說：「監獄無法羞辱你；能羞辱你的，只有自己」。
前美國副總統彭斯（Mike Pence）說：
「黎智英願意站出來，最終被戴上手銬帶走，儘管他本可選擇去任何地方。他不用留下來，但他選擇留下來。這對我來說是極大的啟發。」
祁福德《黎智英傳：從億萬富翁，到中國最懼怕的批評者》作者說：「無論身處鐵窗之內還是之外，黎智英已經選擇了自由的人生。」
黎智英：「監獄無法羞辱你；能羞辱你的，只有自己」
納坦．沙蘭斯基在著作《黎智英傳》中曝光他看到的黎智英….
他說黎智英被捕前的幾週：「我有幸跟他進行三次長時間的深度對話。當時他七十二歲，身邊圍繞著摯愛家人，黎智英正為即將到來的逮捕做準備，可能將在世上最冷酷無情的政權監獄裡度過餘生。他早就明白，「監獄無法羞辱你；能羞辱你的，只有自己」。即便肉體鐐銬於獄中，心靈依舊可以自由。
黎智英早已明白，自己站在一場歷史奮鬥的中心
黎智英早已明白，自己站在一場歷史奮鬥的中心。我問他：「你為什麼不逃走？你是個有錢人，肯定擁有飛機及一切潛逃需要的資源。你有英國國籍，自由世界許多國家肯定樂意接待你。」「我做不到，」他說：「我號召人民一起奮鬥，他們看著我，我不能讓他們失望。」
有件事是你能決定的：直到生命的最後一天，都做個自由人
黎智英很久以前就已決定，肉體生存不會是終極目標。「直到生命的最後一天，都做個自由人」。正是這一點，讓極權政權感到危險。當局害怕這樣的「火花」會燃起數百萬人內心的烈焰。這為黎智英帶來勝利的感覺。
黎智英說：我有宗教信仰。我相信善良必定獲得勝利
黎智英說，爭取民主是非常、非常沉重的負擔。同時也令人振奮。我有機會做這麼美好的事，怎麼能錯過呢？他對我說：「跟你一樣，我有個偉大的老婆；跟你一樣，我有宗教信仰。我相信善良必定獲得勝利。希望很快能見到你。」我們自由世界的每一個人，都該祈禱能早日再見到他，並為此努力不懈。
《黎智英傳》獨家曝光黎智英獄中日記 為台灣新聞史補齊重要缺角
《黎智英傳》獨家披露未曝光過的黎智英獄中日記，收錄許多珍貴照片，包括黎智英少年時代、創業成家、經營媒體、投身民主運動、遭捕監禁、獄中繪畫創作等，資料十分珍貴。過去大眾認識的黎智英，多是來自新聞報導與片段印象。但不管是成功的商人、靈活的創業家、億萬富豪、狗仔隊教父、民主運動領袖、香港的良心、上帝恩典活生生的見證人等稱號，都明確標示出黎智英在他人生每個時期所呈現出的鮮明形象。
喜歡歷史的讀者可以看到黎智英….
喜歡歷史的讀者，可以看到黎智英十二歲逃離中國大飢荒，身無分文，卻在香港白手起家的大時代故事。喜歡商業與投資題材的讀者，可以讀到一個小學沒畢業的辛勤者，如何以街頭智慧創立「佐丹奴」，走在全球「快時尚」浪潮之先。其中，黎智英精準掌握商機與獨到的企業經營手法，讀來生動到令人拍案叫絕。
關心社會發展的讀者可以看到黎智英….
關心社會發展的讀者，則能完整閱讀到黎智英有感於六四天安門事件的殘酷暴行，創辦「壹傳媒」、倡議自由民主的整個原委，以及他如何化身媒體大亨，以《壹週刊》和《蘋果日報》改變港台媒體生態，正反評價兩極；身為億萬富豪，卻毅然走上街頭，在香港「佔中」與「反送中」運動裡身先士卒；奔走國際，為香港民主發聲，竟遭港府逮捕，並長期羈押等等動人事蹟。
關切國際議題的讀者可以看到黎智英….
關切國際議題的讀者，則能詳細了解為什麼黎智英會成為2020年以來，中國最知名的政治犯，牽動著中美關係敏感神經，甚至讓美國總統川普點名要中國將他釋放。
台灣讀者可以看到黎智英….
對台灣讀者來說，《黎智英傳》則補齊台灣新聞史的重要缺角，深度披露黎智英創辦和經營台灣版《蘋果日報》與《壹週刊》的心路歷程，以及他如何以外來人思維顛覆台灣媒體生態；詳盡描繪黎智英曾一度渴望成為「台灣人」的心理變化，以及最終放棄台灣媒體事業、把重心移回香港獻身民主運動的關鍵轉折與考量，終於解開台灣社會長期好奇的謎團。
黎智英的獄中思索 正是香港價值與民主意志的縮影
作者剖析黎智英為何在信仰上愈來愈敬虔，以至於能在環境惡劣的香港監獄裡，透過日記、繪畫與禱告等方式，得到最終的省思與覺悟，而這些獄中思索，也正是香港價值與民主意志的縮影。
無論身處鐵窗之內還是之外 黎智英已經選擇了自由的人生
祁福德有感而發表示：「黎智英知道自己想做什麼。他會死在獄中，還是與家人共度餘生？這將由中共決定，黎智英無法置喙。然而，無論身處鐵窗之內還是之外，黎智英已經選擇了自由的人生。」
《黎智英傳》呈現他上街頭反抗中共終結香港自由與法治的真實故事
明白文化總編輯林奇伯表示，《黎智英傳》深入剖析香港回歸後，中國從「一國兩制」轉而實施「香港國安法」，以及香港民主異議人士走上街頭反抗中共終結香港自由與法治的真實故事。
林奇伯說，瞭解「黎智英」，等於掌握香港、中國、美國與台灣互動的歷史足跡；探究黎智英所代表的香港價值與民主意志，也等於是前瞻時代未來走向最關鍵的線索。
黎智英在矛盾中掙扎的信念勇氣 使『黎智英』三個字變成代表整個時代的名字
林奇伯表示：「我們每一個個人，都是時代的縮影，尤其是具有信念、理想和勇氣的個人。黎智英雖是個充滿矛盾和爭議的人物，但在矛盾中掙扎的信念與勇氣，也使『黎智英』這三個字變成代表整個時代的名字。
明白文化出版《黎智英傳》，不只是在為時代留下見證，也是邀請讀者們一同細究我們的時代、我們的信念、我們的勇氣；並從探究中，產生更深刻的信念與勇氣。」
本文撰寫與摘自明白文化出版之《黎智英傳：從億萬富翁，到中國最懼怕的批評者》
