黎智英獲刑：英國宣布放寬BNO簽證反制

（德國之聲中文網） 隨著香港《蘋果日報》創始人黎智英被判處20年監禁，英國政府做出強烈外交回應。英國外交大臣伊薇特·庫珀（Yvette Cooper）通過社交媒體平台X發表聲明，敦促香港當局停止這種“可怕的折磨”，並基於人道主義理由釋放這名擁有英國公民身份的78歲老人。庫珀指出，黎智英只是在行使言論自由權，而北京強加給香港的《國安法》旨在令批評者噤聲。

根據法庭判決，黎智英因“串謀勾結外國勢力危害國家安全”及“串謀發布煽動刊物”等罪名，被判處18年刑期，與其此前因欺詐罪獲刑的5年9個月部分合並執行，總計刑期達20年。庫珀對此表示高度憂慮，特別是黎智英的身心健康狀況。據其律師彭耀鴻（Robert Pang）此前披露，黎智英患有心悸、高血壓和糖尿病。英國首相基爾·斯塔默（Keir Starmer）在上月的訪華行程中曾與中國領導人就此案進行過“尊重的討論”，英方表示將在判決後迅速與中國政府展開更高層級的交涉。

最新的政策變化

作為對香港權利與自由持續惡化的直接反制，英國政府周一宣布放寬BNO簽證的申請路徑。根據最新計劃，在1997年主權移交時具備BNO身份持有者資格的人士，其子女今後將獲准與其家人一同在英國生活。這一調整旨在向更多受局勢影響的年輕人開放獨立申請路徑，而此前他們無法脫離父母獨立申請。英方強調，此舉是為了履行英國在具有法律約束力的《中英聯合聲明》下對香港人承擔的“歷史和道德承諾”。

據英國政府初步估計，未來五年內將有約2.6萬人通過這一新增路徑移居英國。自2021年針對香港局勢推出特別簽證路徑以來，已有超過17萬名香港居民抵達英國。盡管申請者仍需滿足適格性審查並繳納醫療附加費，但此次政策擴張無疑進一步降低了香港年輕群體的移居門檻。倫敦方面重申，將始終與香港人站在一起，並要求中國同樣遵守國際承諾。

