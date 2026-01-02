黎智英處境艱難 港府駁BBC：塑造悲情形象

▲香港壹傳媒集團創辦人黎智英，自2020年12月起被拘押至今，近日被控違反香港國安法、勾結外國勢力罪名成立。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港壹傳媒創辦人黎智英，因被控違反香港國安法，上月15日遭香港法院裁定3項罪名成立，刑期部分待黎智英本月前提交求情信後會再判，當時面對各界質疑，中國外交部、香港特首李家超都開嗆，堅稱黎智英損害國家根本利益和香港市民福祉，「其行可恥，其心歹毒」。黎智英的女兒黎采在12月底接受《BBC》採訪時，透露父親狀況很不好，在獄中「牙齒腐爛，指甲脫落」，擔心自己是否再也見不到他。

根據《BBC》報導，黎采目前流亡倫敦，她在受訪時表示：「他（黎智英）患有糖尿病，還出現過去從未有過的心臟問題。他的指甲會變成灰紫色，有時會脫落，牙齒正在腐爛」，形容父親入獄時還非常強健有力，但過去1年體重明顯下降。

廣告 廣告

黎采還說，黎智英有背部、腰部疼痛的問題，有時光站著就會感到痛苦，甚至難以站立，有段時間連床都下不了；黎智英的家人多次對其健康狀況惡化表達關注，今年稍早，黎智英的兒子黎崇恩就曾告訴《BBC》，他父親的身體「正在崩壞」。

《BBC》報導刊出後，多間港媒轉述香港特區政府回應，不承認前述指控，強調黎智英案的裁決理由書長達855頁，完全公開供公眾查閱，鉅細無遺說明法庭對相關法律原則和證據的分析，以及裁定黎智英、3間被告公司有罪的理由，亦清楚表明黎智英不是因其政治觀點或信念受審，定罪裁決有理有節，嚴格依照法律和證據，不受任何干涉，更無任何政治考慮，還反過來譴責《BBC》，刻意做出有關黎智英健康狀況的不實報導，企圖捏造事實誤導大眾，為黎智英塑造悲情形象，目的是掩飾其作惡多端、被法庭定罪的事實。

香港政府發言人聲稱，香港懲教署在處理黎智英的羈押安排時，跟其他在囚人士一視同仁，黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，懲教院每天都為黎智英安排醫療檢查，黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務也沒有收到任何投訴。而且，懲教署於2021年及2022年，都曾為了黎智英的齒科護理需要，為其提供牙齒診治。另外，黎智英去年曾向懲教署提出有關指甲的問題，經醫生處方藥膏後已康復，並未出現如報導所稱「指甲脫落」的情況。去年8月，懲教署還於公開法庭聆訊前，為黎智英心悸提供醫療儀器及處方藥物，讓其在有需要時使用，直至目前，黎智英沒有再就心悸問題向懲教署做出任何訴求。

香港政府強調，黎智英女兒的指控、包括《BBC》在內的有關媒體報導，完全毫無事實根據，但別有用心的人士，包括黎智英的家人，對這些事實視而不見，繼續重複謊言和卑劣操作，黎智英女兒近日更不斷惡意抹黑港府和懲教署，令大眾誤信黎智英的羈押、醫療服務安排惡劣，卑劣用心昭然若揭，港府對此堅決反對，並予以強烈譴責。

原文連結：Jailed HK tycoon's 'teeth rotting and fingernails falling off', daughter tells BBC

更多 NOWnews 今日新聞 報導

判決書提及近200次！川普「非常難過」黎智英案 認向習近平求情

黎智英國安法3罪成立 王丹批「香港已死」警告：下一個就是台灣

黎智英恐無期徒刑！傳記作者籲川普救人：西方國家還有1招