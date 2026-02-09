黎智英被判刑20年！98歲才能出獄 前《蘋果》高層各判6至10年

即時中心／黃于庭報導花蓮自強外役監受刑人康育豪，2022年返家時趁機逃脫，更於逃亡期間與將仇家砍成重傷，事後警方迅速逮捕2名同夥，他卻仍逍遙法外，甚至潛逃出境。身背多條通緝、逃亡近4年的他，本（2）月5日自中國返台，隨即遭移民署攔下，由航空警察局將其遞解歸案，而桃園地檢署複訊後已發監執行。回顧整起事件，康育豪前科累累，2015年為了幫友人出氣，將受害者砍成重傷，被依傷害罪判刑10個月，接著接連犯下多起詐欺案。他原先於宜蘭監獄服刑，2020年3月24日自，移往花蓮自強外役監。未料，康育豪趁2022年3月21日返家探視時逃脫，檢方發布通緝；更可惡的是，他於逃亡期間又因捲入博弈糾紛，涉嫌與楊姓、包姓同夥，朝郭姓男子連砍10多刀，造成其重傷。3人犯案後躲入汽車旅館藏匿，警方隨即逮捕楊、包2人，惟康育豪再度不見蹤影。逃亡近4年，康育豪本月5日從中國入境，移民署說明，康育豪於2月5日自中國搭機返台，經國境事務大隊查獲並確認人別無誤，完成查驗手續後，即移由警政署航空警察局將該通緝犯遞解歸案，桃園地檢署訊後已發監執行。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／抓到了！外役監逃犯躲4年「又涉殺人未遂」 從中國搭機返台秒被逮 更多民視新聞報導在野擋軍購、轟谷立言想搞毛川普？于北辰揭藍白背後「這1目的」！最新／台中北區65歲婦墜4樓「全身是血」亡 丈夫嚇壞急報案最新／前新聞局長邵玉銘過世！享壽87歲

