黎智英被判勾結外國勢力等3罪 刑度另議

▲香港西九龍法院15日裁決，壹傳媒集團創辦人黎智英勾結外國勢力等3項罪名成立。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法案件今（15日）裁決，法官裁定他3項罪名成立，待黎智英明年1月前提交求情信後，再作判刑。

根據港媒香港01報導，黎智英被控涉嫌用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，勾結外國勢力，極力遊說多個國家的議會等，向中港兩地政府及官員作出制裁，同時又被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁，被控以2項《國安法》下的勾結外國勢力罪及1項煽動罪。

西九龍法院今日裁決，3名國安法指定法官裁定黎智英2項串謀勾結外國勢力，及1項煽動罪名全部成立，並指黎是案件首腦，法庭把求情定在1月12日，需時4天，屆時將會盡早針對判刑訂下日期。

報導提到，黎智英案判決書長達855頁，法官在法庭上不會全部讀出內容，但會讀出部份內容。法官杜麗冰指，黎的證供自相矛盾，前後不一，他們認為黎的助手Mark Simon在背後為黎安排與美國官員會面，又形容Mark Simon是神秘人物在美遊走，為黎爭取支持。

法官認為，有證據顯示黎相信助手在美國有影響力，可從助手替黎安排美國行程，並能安排參議員史考特(Rick Scott)來香港等等。

香港法官認為黎串謀「重光團隊」成員陳梓華、李宇軒等，請求外國制裁，黎智英及蘋果日報3家公司各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於港區國安法罪行，後者是一般刑事罪行。被控的公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。

法官認為，國安法生效前後，黎唯一意圖都是尋求中共倒台，即使最終代價要是犠牲中國和香港的人的利益。法庭在分析共謀者證供時，知道他們有動機說謊，因此法庭有很細心地看有無文件支持他們證供，而案中有充足證據，他們經過辯方深入盤問，證供亦沒有動搖。最後裁定黎及蘋果日報的3間相關公司，全部罪名成立。

