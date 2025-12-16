黎智英被判有罪 美輿論呼籲英美領袖站出來

（中央社記者廖漢原紐約15日專電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英被香港法院裁定3項罪名，美國3大報今天均發表社論指出，英國首相施凱爾與美國總統川普都計劃訪問中國，西方領袖應要求中國國家主席習近平釋放黎智英。

「紐約時報」（New York Times）社論表示，黎智英是諾貝爾和平獎得主劉曉波之後最具影響力的中國政治異議人士，劉曉波2017年死於獄中，黎被判有罪嚴重衝擊未來香港的公民自由，並考驗美國與西方民主國家是否堅持寶貴價值。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）計劃下月赴中國進行國是訪問，美國總統川普（Donald Trump）4月也將訪中，中國在國內經濟面臨重大挑戰時，有足夠理由希望順利會晤重要經貿夥伴領袖。

西方領袖應藉出訪機會警告北京，持續監禁黎智英將損害對外關係，漠視國際常規無須面對負面影響的情況不應繼續。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）社論寫道，英國悲哀的拒絕在國際事務中擔任要角，不過現在是施凱爾改善掉漆名聲的機會，黎智英一生大多時間具英國公民身分，施凱爾下月將訪問北京，相信他不願釋出中國可無罪監禁英國公民的訊號。

施凱爾可利用中國在倫敦興建新的大型使館，向中國國家主席習近平清楚表示，只要黎智英仍被監禁，中英關係就不會正常。他也可師法川普向中方提出黎案，外交磋商目前仍在在進行中。

希望川普與施凱爾在訪問北京前，要求習近平釋放黎智英，這可避免屆時將面對媒體有關囚犯的尷尬提問，送黎智英一份自由禮物也有利於北京。

「華盛頓郵報」（Washington Post）社論指出．民主問責的價值高於長篇大論，香港仍困於損失百多條人命的公寓大火，有報導指當地居民數月前即抱怨，大樓更新棚架用料不符規格，警鈴無法運作，政府已組成調查小組，但網上訴願要求釐清責任的民眾被捕，外媒被指扭曲及抹黑港府救災工作。

川普想要與中國達成經貿協議，並向習近平提出系列妥協安排，如今黎智英獲得自由的唯一希望繫於川習會談。諷刺的是，川普因為中方違背與某個西方國家的協議，才需要另外達成釋放囚犯的協議。（編輯：韋樞）1141216