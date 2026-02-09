黎智英被判重刑 港特首李家超喊大快人心：荼毒市民煽動仇恨

對於黎智英被重判20年有期徒刑，香港特首李家超則高呼「彰顯法治，伸張正義，大快人心」。（翻攝自臉書@李家超 John KC Lee）

壹傳媒創辦人黎智英被指控違反《國安法》、「串謀發佈煽動刊物罪」及「勾結外國勢力」，今日被法院判處20年有期徒刑，對現年78歲的黎智英無異於無期徒刑。英國政府表示，會就黎智英案迅速與中方進一步接觸；香港特首李家超則高呼「彰顯法治，伸張正義，大快人心」。

黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今（9日）宣判，其中黎智英被重判20年。英國外交大臣庫柏（Yvette Cooper）於外交部X平台發布聲明，直指英國公民黎智英今日被「政治因素」判處20年監禁，「對一名78歲的長者而言，這無異於無期徒刑。」她呼籲香港當局結束黎這段令人髮指的磨難，並基於人道理由釋放他，使其能與家人團聚。

英國外交大臣庫柏喊話釋放英國公民黎智英。（翻攝自X@FCDOGovUK）

判決出爐後，李家超於臉書發文強調黎智英案是彰顯公義，痛批黎智英罪行滔天、惡貫滿盈，被重判入獄20年，彰顯法治、伸張正義，令人拍手稱快。他稱黎智英長期透過《蘋果日報》荼毒市民、煽動仇恨、歪曲事實、蓄意製造社會對立、美化暴力，公然乞求外部勢力制裁中國、制裁香港特別行政區，犧牲人民福祉，賣國禍港，損害國家及香港特別行政區利益，罪證纍纍，罪有應得。

李家超強調，黎智英危害國家安全的安行，不僅傷害國家及香港特別行政區的利益，也嚴重損害市民的利益。李重申，黎智英的滔天罪行，是《香港國安法》公布實施後，首宗被裁定罪名成立的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」案件，是香港特別行政區維護國家安全工作的重要里程碑。「法庭依法對黎智英及各被告作出重判，彰顯法治與公義，然而香港社會已為此付出沉重代價。」

李家超指控，在黎智英與其操控的《蘋果日報》長期影響下，部分市民，尤其是年輕人，被誤導而違法，變得激進暴力，在所謂「黑暴」期間破壞公共設施、衝擊立法會與政府大樓、投擲汽油彈、大規模縱火，甚至放火燒人，「更有年輕人偷運真槍、製造炸彈、策劃恐怖活動，所幸警方及早破獲，才避免大量人命傷亡。」最終不少年輕人因觸犯法律而入獄。他提及，截制去年底，有超過2,400人因「黑暴」期間所犯下的各類罪行而承擔法律後果。

