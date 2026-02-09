黎智英被判20年後 英國放寬香港BNO簽證將納2.6萬人

香港壹傳媒創辦人黎智英遭判20年徒刑後，英國迅速宣布擴大英國國民（海外）（BNO）簽證申請途徑。圖為黎智英（圖中）2020年4月18日在其香港家中被警方逮捕。（美聯社）



香港壹傳媒創辦人黎智英遭判20年徒刑後，英國迅速宣布擴大英國國民（海外）（BNO）簽證申請途徑，允許在1997年香港主權移交時未滿18歲、如今已成年的BNO身分持有者的子女，可不依附父母獨立申請。英國政府估計，新措施將使未來5年約2萬6000人赴英，也再度凸顯香港情勢與英國對港政策之間的政治連動。

78歲的香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人，以及蘋果日報3家公司，先前被判處違反香港《國安法》罪名成立。香港高等法院9日宣判刑期，黎智英因為2項串謀勾結外國勢力罪以及1項串謀發布煽動刊物罪，而被判處20年有期徒刑；其餘8人分別被判處6年3個月至10年徒刑不等。

廣告 廣告

在該判決的數小時後，英國當局決定向成千上萬名香港人開放簽證。英國內政部發言人9日告訴衛報，在1997年香港主權移交中國時未滿18歲的英國國民（海外）（British National (Overseas) ，BNO）身分持有者子女，如今已成年者，可在不依附父母的情況下，獨立申請這項BNO簽證。

內政部表示，這些人的伴侶和子女也將能透此途徑移居英國，預計這一變動將讓未來5年內有2萬6000人抵達英國。

香港自由持續惡化之際 英國擴大BNO簽證申請途徑

在北京於2020年對香港實施國安法後，英國政府宣布，允許持有英國國民（海外）護照的人前往英國，並在5年後取得永久居留身分，再過1年可取得公民身分。自從針對香港人的BNO簽證途徑推出以來，已有超過23萬人獲得簽證，將近17萬人已經移居英國。

如今，英國擴大BNO簽證申請途徑，填補了資格認定上的一個缺口，這類漏洞曾導致家庭內部出現不公平的結果，使得部分子女可以移居，而其他子女卻不行。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）最近訪問北京時，曾直接向中國國家主席習近平提出黎智英的案件。如今判刑已經出爐，英國政府表示，將就黎智英的案件「迅速展開」進一步交涉。

BNO簽證持有人申請永居 需要B2英語水平和54萬年薪

34名工黨國會議員於去年12月表示，他們對2025年11月宣布的「永久居留」（ILR）制度變更，擔憂可能帶來的「重大不利後果」。當時，英國內政部指出，雖然BNO簽證持有人居住英國5年後就可以申請永久居留，但其英語能力要求從「中級」（B1）提高到「中高級」（B2），以及在申請永久居留權之前，必須至少有3到5年內每年收入超過1萬2570元英鎊（約54萬元台幣）。

政府指出，香港人仍可在5年後申請永久居留身分，而不像其他移民的期限會被延長至10年。政府表示，目前正就薪資門檻和語言要求進行諮詢。

更多上報報導

WSJ：美軍計劃部署潛艦至澳洲 嚇阻中國對台動武

【有片】日空自九州基地正式部署F-35B 先練垂直起降最終配備42架

美國出「金招」搶非洲關鍵礦產 中國壟斷優勢面臨威脅