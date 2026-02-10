黎智英被判20年徒刑 分析：川普訪中也難救

▲香港壹傳媒集團創辦人黎智英（圖），遭香港高等法院判處20年有期徒刑，面對國際輿論撻伐不斷，北京和港府非但沒有讓步打算，反而強硬警告外部勢力勿插手。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港壹傳媒集團創辦人黎智英昨（9）日遭香港高等法院判處20年有期徒刑，面對國際輿論撻伐不斷，北京和港府非但沒有讓步打算，反而強硬警告外部勢力勿插手，中國國務院新聞辦公室（簡稱國新辦）更選在今（10日）發布《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書。在本次宣判之前，黎智英已被關押數年，無論20年刑期是否能與現有刑期同時執行、抵銷，對於高齡已78歲的他而言，都算重刑，有星媒直言，西方政府營救黎智英的計畫恐怕是「異想天開」，北京不可能接受。

廣告 廣告

新加坡《聯合早報》報導，9日這項判刑被形容有如「終身監禁」，即使有來自國際社會的施壓，也沒有對本案產生實質作用，就算美國總統川普（Donald Trump）在今年4月到訪中國時，當面向習近平提出寬赦黎智英的要求，北京預計也不會妥協。

中港領導人態度強硬，堅定維持判刑，香港特首李家超甚至批評黎智英「罪行滔天，惡貫滿盈」，判刑是彰顯法治、伸張正義、大快人心；中國外交部發言人林劍也警告各方「不得以任何形式干預香港司法」。

中國南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時坦言，外部施壓對黎智英案的審理，沒有起到什麼實質的緩和作用，研判西方啟動營救黎智英的政治談判計畫，只能是異想天開，北京不可能接受，並提到英國首相施凱爾（Keir Starmer）上月才訪中，顯示香港問題的爭議性，對中英2國關係的影響已開始下降。

香港中文大學政務與政策科學學院講師孔永樂也指出，即使川普今年4月訪中，也難以營救黎智英，關鍵在於黎智英案對實施《香港國安法》具有指標作用，所以北京不會輕易妥協。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

重判黎智英後 中國公布《一國兩制下香港維護國安的實踐》白皮書

北京擺明不讓黎智英活著出獄 汪浩：他比權力之巔的習近平更自由

黎智英要坐牢到98歲！兒子疾呼英國施援手 港府又嗆外部勢力抹黑