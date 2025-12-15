黎智英被定罪引國際譴責 中國辯稱不得干涉內政

（中央社台北15日電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立，引起國際社會譴責。中國外交部發言人郭嘉昆對此聲稱，有關國家「不得以任何形式干預香港司法，干涉中國內政」。

綜合外電報導，在黎智英被定罪後，美國、英國及澳洲官方機構和官員，以及部分國際組織紛紛加以譴責。其中，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）即表示，黎智英是因新聞工作和他對民主的信念被判有罪，是一個「悲哀的提醒」。黎智英從來都不應該被捕，應該被無條件釋放，與家人團聚。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答外媒提問時聲稱，香港是「法治社會」，中央政府堅定支持特區依法「維護國家安全，懲治危害國家安全的犯罪行為」。香港特區司法機關「依法履職盡責，維護法律權威，捍衛國家安全，合情合理合法，不容置喙」。

他並宣稱，有關司法案件「純屬香港特區內部事務」，中方敦促有關國家「尊重中國主權，尊重香港法治」，不得就特區司法案件審理「發表不負責任的言論」，「不得以任何形式干預香港司法，干涉中國內政」。（編輯：邱國強/周永捷）1141215