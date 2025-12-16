黎智英被定罪 川普說他難過！壹傳媒前董事：兌現你救人的承諾

編譯林浩博／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英，15日遭法院宣判《國安法》三項罪名全成立。美國總統川普聽聞消息，強調他對此很難過，但也說已向中國國家主席習近平請求釋放黎智英。不過，回顧川普去年總統大選期間，曾說救出黎智英「輕而易舉」，黎智英的事業夥伴、壹傳媒前董事祁福德（Mark L. Clifford）投書《紐約時報》，要求川普證明他所言非虛。

壹傳媒創辦人黎智英。黎智英的事業夥伴祁福德在《紐約時報》撰文，要求美國總統川普兌現他能「輕易」救出黎智英的承諾。（圖／翻攝自X平台 @Currentreport1）

川普：難過黎智英遭定罪

美國媒體16日報導，川普說他對黎智英被定罪感到「難過」（badly），「我跟習主席說過此事，我請他考慮將黎智英釋放」。川普請大家拭目以待結果，並指出高齡78歲的黎智英年紀大、身體狀況不佳，他因此提出了這項請求。

廣告 廣告

川普並未說明他是何時請求習近平放人。但他先前曾透露，10月30日的南韓「川習會」，他當面提及了黎智英案件。川、習兩人隨即也於11月通話，討論台灣與貿易議題。

ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/SupportJimmyLai/status/2000706778770935945

救黎智英「輕而易舉」

黎智英遭受政治迫害，被單獨關押逾1800天，嚴重違反了聯合國「曼德拉規則」（Nelson Mandela Rules）的15天限制，受到了形同酷刑的非人道待遇，如今還可能面臨終生監禁的判刑。

與黎智英相識超過30年，還為他寫過傳記的祁福德，即於14日投書《紐約時報》，督促川普別忘了他的救人承諾。文章標題指川普說過救出黎智英「輕而易舉」(easy)，直言「他應該予以證明」。

宣判之前的這段時間，國際對黎智英的聲援加大。教廷鮮少為中國異議人士發聲，但教宗良十四世於10月接見了黎智英的妻女；加拿大總理卡尼（Mark Carney）同樣要求釋放黎智英。祁福德表示，川普應以國際社會的挺黎風潮，以及美中的貿易休兵為籌碼，與中國交涉。

祁福德促經濟施壓

祁福德認為，過往川普與英國首相施凱爾（Keir Starmer）都呼籲過北京放出黎智英，但這種形式主義毫無作用。他獻策川普應針對中國的經貿弱點施壓，以人道原因讓黎智英獲釋。

祁福德指出，儘管習近平是中國數十年來，最為強硬的領導人，國際施壓的加大仍可能奏效。首先人權人士死於獄中所招來的國際高度批評，中國應不想再承受，2017年諾貝爾和平獎得主劉曉波的獄中病逝，就一度重傷中國的大國形象。再者，中國也想恢復香港因《國安法》而消失的金融中心地位。

在可行方法上，祁福德建議，可推動黎智英保外就醫，因為此舉對中國毫無風險。祁福德稱，黎智英失去了媒體事業，健康又惡化，即使在海外發聲，也是影響力有限。

隨著川普預計明年4月訪問中國，施凱爾也計畫最快明年初到訪，祁福德認為可抓住中國希望會面順利，以從貿易上緩解經濟困境的心理，施壓中國盡快放人，否則就不再放任中方對貿易規則的漠視。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

黎智英遭定罪！英國召見中國大使 「最強烈措辭」籲釋放

黎智英遭定3罪 川普出手了「已請求習近平考慮放人」

黎智英3罪名全成立！王丹悲嘆「香港已死」曝中共目的：下一個是台灣

黎智英定罪掀國際譴責 中外交部嗆：不得干預香港司法

