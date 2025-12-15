黎智英被定罪 香港記協遺憾發聲：對新聞界造成不可逆傷害

香港壹傳媒集團創辦人黎智英及其旗下《蘋果日報》因涉及國安案件，今被香港法院裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」等罪名成立。（本刊資料照）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英及其旗下《蘋果日報》因涉及國安案件，今（15日）被香港法院裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」等罪名成立。對此，香港記者協會稍早發布聲明，表達極度遺憾。香港記協嚴正指出，《蘋果日報》被迫停運至今已近5年，包括黎智英在內的管理層與編採人員一直被還押，案件對新聞界早已造成不可逆轉的傷害。

記協沉痛表示，這宗國際矚目的國安案件，在進入審訊程序前，就已導致一家大型傳媒機構停運，數百名新聞工作者頓失工作，也讓香港市民獲取新聞資訊的重要管道大幅減少。數年間，社會各界共同見證了新聞界發揮「第四權」、監督公權力的能力被削弱，導致社會聲音由多元趨向單一，在「寒蟬社會」效應下，媒體的自我審查嚴重加劇。記協強調，今天的有罪裁決，並不能合理化香港社會共同承受的巨大損失。

在案件發展方面，黎智英被控違反《港區國安法》串謀勾結外國勢力罪和煽動罪，今天上午10時於西九龍法院宣判，3項罪名全部成立。剛於12月8日在獄中度過78歲生日的黎智英，在懲教人員陪同下步入被告欄，身形雖顯消瘦，但神情平靜，在聽聞判決後望向家屬後離開。黎智英自2020年8月首次因違《國安法》被捕以來，至今已被拘押逾5年。

主審法官杜麗冰、李運騰和李素蘭3位《國安法》指定法官，在長達855頁的判決書中指出，黎智英有意識地利用《蘋果日報》及其個人的影響力，持續不斷地削弱中央政府與香港特區政府及其機構的合法性或權威，損害政府與香港居民的關係，這已遠超出法律所允許的範圍，因此裁定黎智英與3間相關公司罪成。法庭指示，所有被告將一起在明年1月12日進行口頭求情陳詞，預留4日，判刑日子將再訂。

香港記協嚴正呼籲特區政府，必須信守保障新聞自由的承諾，讓傳媒工作者能免於恐懼地繼續服務香港。記協引述《舊唐書 · 魏徵列傳》的「以銅為鏡，可以正衣冠；以人為鏡，可以明得失」為鑑，向當權者喊話，若能以報導為鏡，便可照見民情，明察自身。對於同業，記協則寄語，捍衛新聞自由最好的方式，就是繼續報道，持守專業、記錄事實、分析時弊，是記者應有的職責。

