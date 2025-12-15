黎智英被控「串謀勾結外國勢力」國安案三罪全部罪成 刑度待定
香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及國安案件，被控違反《港區國安法》串謀勾結外國勢力罪和煽動罪，今天（15日）上午10時於西九龍法院宣判，黎智英三罪全部罪成，明年1月2日前提交書面陳詞，1月12日作口頭求情陳詞，預留4日。判刑日子再訂。
港媒報導，開庭前約兩小時，已有逾百人在庭外排隊等候進法院。黎智英妻子、兒子黎耀恩、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、傳媒與公眾人士都有到庭旁聽。黎智英近10時在懲教人員陪同下步入被告欄，向家人微笑揮手。黎智英身形消瘦，但精神不俗，聽判時神情平靜，望向家屬後離開。
黎智英在2020年8月首次因違《國安法》被捕，至今已拘押逾5年。他被控涉嫌用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，勾結外國勢力，極力遊說多個國家的議會等，向中港兩地政府及官員作出制裁，同時又被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁。
黎智英及蘋果日報相關的三家公司各被控一項《串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪》及一項《串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物》罪，前者屬於港區國安法罪行，後者是一般刑事罪行。黎智英又因為捲入「反送中」運動支持者、「香港故事」成員李宇軒的案件，被加控一項串謀勾結外國勢力罪。
涉案的另外六名《蘋果日報》高層早前已認罪，其中壹傳媒前行政總裁張劍虹、《蘋果日報》前副社長陳沛敏及主筆楊清奇（筆名李平），在審訊中曾擔任從犯證人，供稱黎智英會給予《蘋果》高層清晰的編採指示。
主審法官杜麗冰、李運騰和李素蘭是《國安法》指定法官；案件於2023年底起借用西九龍裁判法院進行審理，整個審訊歷時156天。案件今天（15日）在西九龍法院裁決，裁決書長達855頁，法官在庭上只讀出一小部分。
法庭判決書指出，黎智英有意識地利用《蘋果日報》和其個人的影響力，持續不斷削弱中央政府、香港特區政府及其機構的合法性或權威；損害中央政府和香港特區政府與香港居民的關係。這已遠超出法律所允許的範圍。
判決又指《蘋果日報》的高層及同謀人士認同黎智英活動，不僅知情，且是願意參與其中。
判決指出，《國安法》實施前，黎智英公開和直接地請求外國作出制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。《國安法》實施後，雖然第一被告人的請求變得含蓄和隱晦，但是他進行其活動的意圖依然如故，並且繼續為推動其活動而行事，裁定黎與三間相關公司罪成。
被控的公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。
黎智英涉香港《國安法》大事記：
2019年反送中抗議：黎智英支持2019年的反送中抗議，這項抗議活動是針對香港政府提出的引渡條例修訂。
2020年8月被捕：2020年6月30日深夜港區國安法實施，同年8月10日警方以涉嫌違反港區國安法及串謀欺詐罪拘捕。同日逾200名警察搜查香港蘋果日報大樓，黎智英被鎖上手銬帶返大樓調查，消息震驚國際，後被保釋。
2020年12月保釋被撤銷：香港法院撤銷黎智英的保釋，他被重新拘留，自此一直還押等候審訊。港府起訴他違反港區國安法下「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，是香港被控此罪的第一人。
2021年2月：中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍點名黎智英等人是「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，要求依法給予嚴懲。
2021年起法院連番判刑：4件未經批准集結案共判囚20個月；此後黎智英陸續被控與其前私人助理賽門（Mark Simon）及涉「12港人案」的李宇軒等被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、與「蘋果日報」報社其它高層另被加控「串謀發佈煽動刊物」罪。
2022年12月：涉國安法案原訂開審，黎並獲法院批准聘用英國御用大律師歐文（Tim Owen）為其出庭辯護。港府律政司兩度上訴被法院駁回後，香港特首李家超提請中國全國人大常委會釋法。案件一再延後審訊。
2023年12月開審：自黎智英2020年被捕後，案件一波三折，事隔3年後開審。由國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。
2024年7月：香港法庭判所有控罪全部表面證據成立。
2024年11月：黎智英出庭作供。共作供52天。
2025年8月28日：歷時156天審訊，黎智英完成結案陳詞，法官在庭上宣布押後裁決。
2025年12月15日：法官裁定黎智英2項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪、及1項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪全部成立，待黎智英明年1月前提交求情信後，再作判刑。
