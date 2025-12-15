黎智英被控「串謀勾結外國勢力」國安案三罪全部罪成 刑度待定

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及國安案件，被控違反《港區國安法》串謀勾結外國勢力罪和煽動罪，今天（15日）上午10時於西九龍法院宣判，黎智英三罪全部罪成，明年1月2日前提交書面陳詞，1月12日作口頭求情陳詞，預留4日。判刑日子再訂。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案件15日上午10時於西九龍法院宣判。（中央社資料照）

港媒報導，開庭前約兩小時，已有逾百人在庭外排隊等候進法院。黎智英妻子、兒子黎耀恩、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、傳媒與公眾人士都有到庭旁聽。黎智英近10時在懲教人員陪同下步入被告欄，向家人微笑揮手。黎智英身形消瘦，但精神不俗，聽判時神情平靜，望向家屬後離開。

黎智英的妻子（左）和兒子黎順仁（中），以及香港前主教陳日君樞機主教（右）抵達西九龍法庭，等待黎智英在香港國安案審判中宣判。（Photo by Leung Man Hei / AFP／Getty Images)

黎智英在2020年8月首次因違《國安法》被捕，至今已拘押逾5年。他被控涉嫌用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，勾結外國勢力，極力遊說多個國家的議會等，向中港兩地政府及官員作出制裁，同時又被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁。

黎智英及蘋果日報相關的三家公司各被控一項《串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪》及一項《串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物》罪，前者屬於港區國安法罪行，後者是一般刑事罪行。黎智英又因為捲入「反送中」運動支持者、「香港故事」成員李宇軒的案件，被加控一項串謀勾結外國勢力罪。

涉案的另外六名《蘋果日報》高層早前已認罪，其中壹傳媒前行政總裁張劍虹、《蘋果日報》前副社長陳沛敏及主筆楊清奇（筆名李平），在審訊中曾擔任從犯證人，供稱黎智英會給予《蘋果》高層清晰的編採指示。

主審法官杜麗冰、李運騰和李素蘭是《國安法》指定法官；案件於2023年底起借用西九龍裁判法院進行審理，整個審訊歷時156天。案件今天（15日）在西九龍法院裁決，裁決書長達855頁，法官在庭上只讀出一小部分。

法庭判決書指出，黎智英有意識地利用《蘋果日報》和其個人的影響力，持續不斷削弱中央政府、香港特區政府及其機構的合法性或權威；損害中央政府和香港特區政府與香港居民的關係。這已遠超出法律所允許的範圍。

判決又指《蘋果日報》的高層及同謀人士認同黎智英活動，不僅知情，且是願意參與其中。

判決指出，《國安法》實施前，黎智英公開和直接地請求外國作出制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。《國安法》實施後，雖然第一被告人的請求變得含蓄和隱晦，但是他進行其活動的意圖依然如故，並且繼續為推動其活動而行事，裁定黎與三間相關公司罪成。

被控的公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。

黎智英涉香港《國安法》大事記：