黎智英被控「串謀勾結外國勢力」國安案三罪全部罪成 刑度待定

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及國安案件，被控違反《港區國安法》串謀勾結外國勢力罪和煽動罪，今天（15日）上午10時於西九龍法院宣判，黎智英三罪全部罪成，明年1月2日前提交書面陳詞，1月12日作口頭求情陳詞，預留4日。判刑日子再訂。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案件15日上午10時於西九龍法院宣判。（中央社資料照）

港媒報導，黎智英妻子、兒子黎耀恩、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、傳媒與公眾人士都有到庭旁聽。黎智英近10時在懲教人員陪同下步入被告欄，向家人微笑揮手。黎智英身形消瘦，但精神不俗。

黎智英的妻子（左）和兒子黎順仁（中），以及香港前主教陳日君樞機主教（右）抵達西九龍法庭，等待黎智英在香港國安案審判中宣判。（Photo by Leung Man Hei / AFP／Getty Images)

黎智英被控涉嫌用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，勾結外國勢力，極力遊說多個國家的議會等，向中港兩地政府及官員作出制裁，同時又被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁，被控以兩項《國安法》下的勾結外國勢力罪及一項煽動罪，案件今天（15日）在西九龍法院裁決。

黎智英在2020年8月首次因違《國安法》被捕，至今已拘押逾5年。黎智英案開審以來，不時有海外人士及組織表示關注他的健康狀況。天主教香港教區榮休主教陳日君及黎智英家人一早到達西九龍法院大樓聽審。開庭前約兩小時，已有逾百人在庭外排隊等候進法院。

黎智英及《蘋果日報》三家公司被控涉嫌串謀勾結外國勢力等罪，案件於今年8月完成結案陳辭。被控的公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。 黎智英與上述公司被控「串謀發布煽動刊物罪」和「串謀勾結外國勢力」兩項罪名。另外，黎智英被單獨檢控「串謀勾結外國勢力」罪。案件由國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。