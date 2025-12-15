黎智英被控勾結外國勢力等3罪全數成立 最重恐面臨無期徒刑

BBC報導，香港壹傳媒創辦人黎智英被控觸犯香港《國安法》2項勾結外國勢力罪，以及1項串謀發布煽動刊物罪，香港法院今日上午宣判，3項罪名全數成立，全案仍可上訴。

由於判決書總共長達855頁，法官在庭上只宣讀部分結論。針對串謀發布煽動刊物部分，法官表示，黎智英「有意識地利用」《蘋果日報》及其個人影響力，持續推動破壞北京和香港當局合法性或權威的運動。

在勾結外國勢力罪方面，法官則稱，從黎智英的WhatsApp訊息紀錄中發現，在港版《國安法》頒布後，他仍安排人員持續在國際上遊說，期望各國對中國和香港實施制裁和封鎖。

法官說，黎智英毫無疑問地「對中華人民共和國懷有仇恨」，並指控黎智英透過助手牽線與美國官員會面，表面上是以幫助香港人民為藉口，實際上卻是為推翻中國政府；法官還提到，黎智英曾透過台灣時任總統蔡英文助手江春男，向蔡提意見。

黎智英在宣判後神情平靜，在向家人揮手道別後，隨即被押送離開法庭。此案將於明年1月12日再度開庭進行「求情」（mitigation），正式判刑日期仍待定。根據香港《國安法》，勾結外國勢力罪最高恐判處無期徒刑。

黎智英自2020年8月遭香港國安警察拘捕至今，在今日法院宣判前，他已先因參與反送中示威遭控3起「未經批准集結罪」，被判刑20個月；另因《蘋果日報》總部大樓租約案，遭依欺詐罪判刑5年9個月。

黎智英現已78歲，無國界記者組織認為他體現香港獨立記者的勇氣，但也擔憂他會死於獄中。

