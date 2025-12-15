黎智英被控勾結外國勢力等3罪 港法院今判處罪名「全部成立」

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控觸犯港區國安法，今天宣判，他被控2項串謀勾結外國勢力罪、1項串謀發布煽動刊物罪，法院宣布所有罪名成立。至於量刑聽證會下月12日舉行，其中勾結外國勢力罪最高恐面臨終身監禁。

黎智英（中）2020年8月10日在香港住處遭警方逮捕。（圖／美聯社）

《路透社》報導，這場備受關注的案件今上午10時在香港法院開庭，黎智英妻兒與天主教香港教區榮休主教陳日君，一同現身聆聽判決，黎智英則身穿灰色外套、淺綠色開襟衫，並戴著黑框眼鏡，步入法庭，並向家人揮了揮手。

法官指出，黎智英在法庭上的證詞，有時自相矛盾、前後不一致且不可靠，「毫無疑問，黎智英對中國懷有『仇恨和怨恨』。」法官表示，黎智英的助手賽門（Mark Simon）是「中間人」，負責安排與美國官員的會面，並遊說對中國大陸與香港實施制裁，法官並稱，握有「無可辯駁的證據」。

黎智英獲悉所有罪名成立後，神情平靜，他向家人揮手道別後，被押送出法庭，量刑聽證會預計1月12日舉行，料持續4天。

現年78歲的黎智英是壹傳媒創辦人，被控兩項國安法下的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，最高可判終身監禁，另有一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪的指控，2020年遭逮捕後羈押至今逾5年。

