黎智英被控勾結外國勢力3罪成立 陸委會譴責：打壓言論自由、迫害民主人士

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反香港國安法，今(15)日香港西九龍法院宣判黎智英串謀發布煽動刊物罪，以及2項串謀勾結外國勢力罪，共3項罪名全部成立。對此，陸委會則發聲明譴責中共與港府打壓言論自由、迫害民主人士。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英因支持2019年香港反送中抗議，於2020年遭警方以違反港區國安法「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕，至今已在獄中超過1800天。香港西九龍法院今日宣判黎智英2項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪、及1項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪全部成立。

對此，陸委會發出聲明表示，黎智英在「港版國安法」實施後，被控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪，關押迄今長達5年，有違司法正義。國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英。如今其遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

陸委會強調，言論、新聞自由為國際公認的普世價值，此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。港府一直強調向世界「說好香港故事」，然而再多故事也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實。陸委會也呼籲中共與港府應立即釋放黎智英，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾之自由權利。

