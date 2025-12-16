黎智英被控尋求中共倒台遭定罪！川普要習近平放人：我們拭目以待

美國總統川普（圖左）與中國國家主席習近平（圖右）。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭控觸犯港區國安法案15日裁決，法官裁定他2項勾結外國勢力危害國家安全罪名及1項發布煽動刊物罪名成立；法官裁決下月12日聽取求情，然後再作判刑。美國總統川普（Donald Trump）表示，他已經請求中國國家主席習近平考慮釋放黎智英。

根據法新社報導，川普告訴記者：「我感到相當難過。我已經就此事與習近平主席談過，並請求他考慮釋放黎智英」川普還說：「他年紀大了，身體也不好。所以我提出這項請求，我們拭目以待。」川普多次承諾將為黎智英獲釋進行遊說；有官員透露，川普今年10月在韓國會晤習近平時曾直接要求釋放黎智英。

廣告 廣告

今年78歲的黎智英及壹傳媒旗下3家公司各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於國安法罪行，後者是一般刑事罪行。被控的公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。

此外，黎智英又因為捲入「反送中」運動支持者、「香港故事」成員李宇軒的案件，被加控一項勾結外國勢力危害國家安全罪。案件於2023年底起借用西九龍裁判法院進行審理，期間歷經90天舉證，今年8月控辯雙方完成結案陳辭，整個審訊歷時156日。

國安法指定法官杜麗冰15日在庭上宣讀判辭指稱，裁決黎智英3項罪名成立，3家公司的控罪也同時成立。黎智英有意識地利用蘋果日報和其個人的影響力進行一個持續不斷的活動，以達致削弱中央政府、香港特區政府及其機構的合法性或權威；損害北京中央政府和香港特區政府與香港居民的關係等目的。

判辭強調，在國安法生效後，黎智英繼續表達其反中國的立場，請求外國實施制裁、封鎖或者採取其他敵對行動的活動。判辭又提及，審視絕大部分證據，可以作出的唯一推論是，無論國安法生效前後，黎智英的唯一意圖都是尋求中共倒台，也是各項罪名的最終目的。

依照港區國安法規定，觸犯勾結外國勢力危害國家安全罪，處3年以上、10年以下有期徒刑；罪行重大者，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。網上資料顯示，黎智英於1947年底在中國廣州出生，今年78歲，無論法庭是輕判或重判，餘生都將可能在獄中度過。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

解析美歐日澳對台「新看法」美國學者余茂春：保護台灣利他也利己

黎智英案今判決 王婉諭：中共統治下香港已無新聞與司法自由