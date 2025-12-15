黎智英被控涉犯港《國安法》 今法院宣判3罪名全成立

歷經156日的審判，香港西九龍法院15日上午10時，針對黎智英所涉兩項《國安法》，串謀勾結外國勢力危害國安，以及一項複製煽動刊物的刑事罪做出判決。

3名《國安法》指定法官裁定3項罪名全數成立，判決書長達855頁，指黎智英勾結外國勢力遊說國際制裁，煽動市民抗爭，不擇手段要讓中共倒台，《國安法》實施後仍然繼續，蘋果日報與其印刷公司、網路公司等3家公司的罪名也同時成立。黎智英得知判決後表現平靜，回頭望向家屬後就離開。接下來將在1月12日進行求情，也就是辯方提交減刑意見的量刑聽證會，之後擇日宣布刑期。根據國安法，上述罪行重大者，最高可判無期徒刑。

香港警務處國安處總警司李桂華表示，「我們的執法相當透明，各位可見，審判非關媒體自由，完全是關於勾串外國勢力，從事可能危害國家安全的活動。」

黎智英與旗下壹傳媒，在2019年大力報導支持反送中運動，2020年國安法上路後，黎智英在8月被捕，並成為第一個遭到勾結外國勢力，危害國安罪名起訴的人。

此後香港民主運動逐漸沉寂，民主派政黨團體不是停止運作就是宣布解散，黎智英曾獲得交保但檢方抗告成功，至今已經被羈押超過1800日，一度傳出健康狀況走下坡。宣判這日黎智英的妻子李韻琴、兒子黎順恩、香港退休樞機主教陳日君都到場，許多支持者從前一晚就排隊力挺，國際間也非常關注這個指標案件。

前香港記者協會主席陳朗昇指出，「我希望國家能明白，他已經成為過去式了，這個世界不會再有另一個黎智英，若他被定罪，我希望無論判決如何，都能看到國家的寬容。」

台灣陸委會也對黎智英遭國安法罪，表達極度遺憾與痛心，嚴厲譴責港府打壓言論與新聞自由，政治迫害民主人士，並呼籲立即釋放黎智英，還港人基本自由。