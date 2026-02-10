總統賴清德。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





香港壹傳媒集團創辦人黎智英，被香港政府指控因違反香港國安法，昨（9）日遭國安法指定法官判有期徒刑20年。由於黎智英現年已78歲，再加上其健康因素，外界認為黎智英可能就此在監獄度過餘生，因此引起國際關注。總統賴清德今（10）日在其Facebook發文聲援黎智英，並表示「台灣與黎智英先生，以及所有守護自由的人們站在一起。」

賴清德表示，壹傳媒創辦人黎智英先生昨天遭香港《國安法》重判20年監禁。這項判決「再次證明北京所宣稱的『一國兩制』早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

廣告 廣告

賴清德說，黎智英先生長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過5年的羈押與長達兩年的審訊「清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。」

「我們相信，香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒我們民主自由絕非理所當然。」賴清德再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英先生，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。

賴清德最後表示「台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活。」

更多新聞推薦

● 黎智英被控違港國安法將監禁20年 賴清德：台灣與黎，和守護自由的人們站在一起