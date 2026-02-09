黎智英被控違港版《國安法》遭重判20年 陸委會主委發聲譴責了

即時中心／徐子為報導



香港壹傳媒集團創辦人黎智英及《蘋果日報》高層等9人，以及相關3家公司，因觸犯香港《國安法》被控，香港高等法院今（9）日上午宣判刑期。黎智英被判20年有期徒刑，為香港《國安法》通過以來，最重的刑度，外界普遍認為，這起案件再度顯示中共伸黑手，對香港新聞自由與人權的系統性打壓。對此，陸委會主委邱垂正也發聲，嚴厲譴責中共假借國安名義打壓自由人權、進行政治迫害，呼籲國際社會要警惕中共加速輸出「長臂管轄、跨境鎮壓」。





邱垂正認為，黎智英遭重判，不僅剝奪人身自由、踐踏新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。本案再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法承諾的自由權利如同虛設，香港司法淪為政治清算的工具。



陸委會提醒國人，要以香港的慘痛經驗為戒，守護台灣得來不易的自由民主生活方式；也籲請國際社會對於中共侵蝕自由人權的作為，提高警覺，共同捍衛自由民主防線。





