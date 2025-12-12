黎智英被控「勾結外國勢力」案下週一判決 面臨終身監禁風險

香港蘋果日報創辦人黎智英。路透資料照片



香港司法機構網頁顯示，香港壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控「串謀勾結外國勢力」及「發布煽動刊物」等案，將於下週一（12/15）上午10時判決。

黎智英是香港2020年實施《港版國安法》後首名遭起訴「勾結外國勢力」罪名的被告，若遭定罪可處終身監禁。他也被控中的「串謀發布煽動刊物」罪。

本案自2023年12月開審，共審理156天，於今年８月完成結案陳詞。路透社指出，本案是2019年反送中運動後，北京以國安法打壓港人權利與自由的指標案件，也是香港新聞自由與司法獨立性的試金石。

港媒《法庭線》報導，現年78歲的黎智英自2020年底遭關押，一度獲准保釋，經檢方上訴後還押，至今已近5年。

週一將判決的4名被告包括黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。黎智英與三間公司被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，以及《香港刑事罪行條例》中的「串謀發布煽動刊物」罪；黎智英另單獨面對一項「勾結外國勢力」罪。

包括美國在內，已有多國指責本案是出於政治動機，呼籲釋放黎智英。今年10月，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓會談時，也曾要求釋放黎智英。

黎智英的子女為他奔走多時，兒子黎崇恩、女兒黎采近日表示，黎智英患有糖尿病，在獄中多年來一直遭單獨囚禁，近期更出現體重驟減、牙齒蛀壞、心悸等情況，健康明顯惡化，需要就醫；港府則堅決駁斥。

北京與香港政府均表示，黎智英已獲公平審判。

黎智英被控利用《蘋果日報》作為平台，於2019年4月至2021年6月間，與該報6名前高層及其他人製作「煽動」內容；並於2020年6月至2021年6月間「串謀勾結境外勢力」。

檢方也指控黎智英與「12港人」之一李宇軒、法律助理陳梓華等人遊說美、英、日等國，向香港及中國實行制裁、封鎖及其他敵對措施。

本案另涉《蘋果》6名前高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果》總編輯羅偉光、《蘋果》副社長陳沛敏、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光及主筆楊清奇，均已在2022年11月承認「串謀勾結外國勢力罪」，「串謀發布煽動刊物罪」；李宇軒、陳梓華則於2021年8月承認「串謀勾結外國勢力罪」。8人均已被關押4年，將於黎智英案審結後判刑。

