黎智英被重判入獄！香港特首李家超高喊「大快人心」

國際中心／倪譽瑋報導

香港特首李家超評價黎智英被重判：大快人心。（圖／翻攝自香港政府官網）

壹傳媒創辦人黎智英9日被依危害國家安全等罪行，判入獄20年；香港特首李家超對此表示，黎智英罪行滔天、惡貫滿盈，他與其團夥蓄意製造社會對立，讓香港社會承受了沉重代價，如今被重判可謂伸張正義、彰顯法治「大快人心」。

綜合港媒報導，在黎智英判刑之後，李家超指出，黎的罪行滔天，惡貫滿盈，在《蘋果日報》的荼毒下，部分市民尤其是青年人，被誤導違反法律、變得激進暴戾，直言黎智英「煽動仇恨、歪曲事實、蓄意製造社會對立」。

廣告 廣告

李家超稱，截至2025年底，有超過2400人因「黑暴」（港府與北京對「反送中運動」的稱呼）期間，一些年輕人策劃恐怖活動，如投擲汽油彈、大肆縱火，這些被煽動者因犯法而入獄，讓香港社會承受了沉重代價，可見黎智英團夥及《蘋果日報》的惡貫滿盈。

李家表示，本次是《港版國安法》實施後第一宗獲判罪的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件，法院對黎智英及相關被告作出重判，彰顯了法治和公義，告誡危害國安的歹毒之徒難逃法網、必被依法嚴懲，彰顯了國安法「定海神針」的作用。

中國駐港國家安全公署也發聲，發言人指出，案件審理過程證明黎智英是一系列「反中亂港事件」的策劃者和參與者，其多次勾結外國勢力、危害國家安全，長期操控輿論工具製造、傳播謠言，部分西方國家政客無視黎智英案鐵證如山與罪孽深重，打著「人權自由」的幌子為黎撐腰，稱讚法庭嚴格依照法律和證據做出公正裁決。

更多三立新聞網報導

櫥櫃藏肝腎殺手！醫點名「5大粉末」放太久快丟：省下幾十萬

黃國昌掃街被洗臉！攤商問福利回2政策 周軒酸：難怪什麼事都喊賴清德

阿根廷深海驚見「巨型幽靈生物」 科學家估：和公車差不多大

去日本小心！流感疫情連爆「確診破11萬」 病毒熱區曝光

