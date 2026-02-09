黎智英被重判20年！他內心最大願望曝光：「我想成為臺灣人」原因催淚

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

香港壹傳媒創辦人黎智英國安案遭重判20年有期徒刑，【人權觀察（Human Rights Watch）】指出這項判決「形同死刑」。黎智英曾經在自傳《黎智英傳：從億萬富翁，到中國最懼怕的批評者》曝光心願：【我們搬去臺灣吧】、【我想成為臺灣人】。原因是看到2000年3月18日那天，臺灣結束長達五十年的單一政黨威權統治。

黎智英熱愛臺灣的美食、藝術，以及最重要的─自由的感覺。他認為臺灣展現出現代化中國社會可以是什麼樣貌。

黎智英被重判20年（2026年2月9日宣判）！他曾告訴妻子【我們搬去臺灣吧！】、【我想成為臺灣人】，原因是2000年3月18日臺灣政黨輪替。（圖／翻攝自IG @supportjimmylai）

黎智英想成為台灣人 因為他在臺灣看見中國民主的未來

2000年3月18日，黎智英在臺灣看見了中國民主的未來。那一天，臺灣的兩千二百萬人民推翻了長達五十年的單一政黨威權統治，選出長期支持民主的陳水扁律師為總統。那一晚，「我告訴妻子，『我們搬去臺灣吧』，」黎智英回憶：「他的當選顯然就是真正的民主。」



黎智英帶著妻子李韻琴和兩個孩子搬到臺灣，並在島國度過往後十年的多數時光。兒子黎崇恩跟女兒黎采就讀臺北的法國小學。黎智英熱愛臺灣的美食、藝術，以及最重要的──自由的感覺。臺灣展現出現代化中國社會可以是什麼樣貌。「我愛臺灣，」他告訴朋友：「我想成為臺灣人。」

黎智英在陳水扁上任一年後 創辦臺灣版《壹週刊》立刻成為最暢銷週刊

2001年5月，陳水扁上任一年後，黎智英創辦了臺灣版《壹週刊》。這本雜誌幾乎立刻成為全國最暢銷的新聞週刊。一年後，臺灣版《壹週刊》的發行量達到14萬冊。臺灣版《壹週刊》證明黎智英能為他大膽生動的新聞風格開拓新市場。他開發出來的競爭策略，能夠超越粵語城市香港的狹窄界線。



黎智英正確預測 台灣、中國加入世貿組織有助於兩岸直接連結

經過多年談判，中國於2001年12月加入世界貿易組織，隨後臺灣在次月入會。即便臺灣早已準備好入會，但設於日內瓦的貿易組織基於中國成長中的實力，讓它優先入會。



黎智英正確預測到，加入世貿組織將有助於兩岸直接連結，例如空中交通，也將更全面性促進兩個經濟體的貿易與經濟成長。就黎智英看來，中國的經濟改革加速，以及隨之而來的政治開放似乎是難以避免。



臺灣將成為黎智英進軍人民共和國的跳板，當中國開放媒體自由時，壹傳媒將處於有利位置。2003年，黎智英致股東的信中寫著：「我向各位保證，那一天到來時──這一日一定會來──我們將準備就緒。」

2003年5月臺灣版《蘋果日報》正式創刊 一夜爆紅攪動台灣新聞界

2003年5月，陳水扁就任三年後，臺灣版《蘋果日報》正式創刊。黎智英充滿信心。短短十三年間，他可以自豪宣稱：「我們已經成為全球最全面、規模最大的中文媒體集團之一。」集團此時已擁有兩份報紙、五本雜誌及一家商業印刷廠。



臺灣版《蘋果日報》再度成為一夜爆紅的成功案例。2003年下半年，臺灣版《蘋果日報》平均日銷量達到40萬6599份。相較之下，《紐約時報》的週間日銷量是《蘋果日報》 的三倍（2003年9月30日前的六個月內， 平均平日銷量為118萬8565份），但美國的人口是臺灣的十四倍。

2004年臺灣版《蘋果日報》發行量突破五十萬份 影響力加倍成長

一年後，報紙發行量突破五十萬份。短短兩年，臺灣版《蘋果日報》在臺灣擁擠的媒體市場裡取得頂尖位置。葉一堅回憶：「我們佔領了市場。」他說，臺灣版《蘋果日報》的創立「很容易──我們只是照搬香港模式，彷彿麥當勞一般。」幾名香港人，如受過臺灣教育的葉一堅，負責營運管理，數百名臺灣出身的編輯記者提供內容。

競爭對手報紙「習於戒嚴時代風格」 政府限制報紙執照數量削弱競爭動機

加入陳水扁的國安會後仍跟黎智英合作密切的江春男指出，競爭對手的報紙「習於戒嚴時代風格」。戒嚴時期，政府限制報紙執照的數量，削弱競爭動機。《蘋果日報》橫空出世之前，本地報紙的廣告版面十分有限，廣告商不得不排隊等待刊登廣告。

臺灣版《蘋果日報》高檔紙張油墨 成功吸引LV等級奢侈品牌廣告

跟香港一樣，臺灣版《蘋果日報》配備頂尖印刷機，採用高品質紙張及油墨：這讓它能吸引到路威酩軒集團（LVMH）等奢侈品牌的廣告。這些品牌通常在雜誌而非報紙上投放廣告。葉一堅說：「若想刊登路易威登（LV）的廣告，我們就需要高品質印刷。」



當時臺灣報紙看起來相當乏味，文章冗長，幾乎沒有圖像。臺灣版《蘋果日報》推出閃亮、色彩鮮明的版面設計之前，報紙幾乎沒有彩色印刷。此外記者間不會激烈競爭獨家新聞。每條路線都有所謂的記者聯誼會，例如總統府線的記者會共同決定哪些話可以引述、哪些不行──以及哪些新聞可以報導、哪些不行。當時三大報都跟政黨有關，具有黨派色彩。

黎智英不會這樣：敏感新聞經常因商業或政治人物一通電話撤下

敏感新聞經常因為強大商業支持者或政治人物的一通電話就被撤下。但黎智英不是這樣。「他沒有朋友，」一名臺灣最有影響力的商人告訴我：【我們靠友情來軟化新聞。我們會試著交朋友，利用影響力改變負面新聞。】臺灣商界清楚他面對李嘉誠也不讓步的態度。【我們不可能比李嘉誠更有權勢；他如果不向李嘉誠屈服，也不會對我們屈服。】該名商人表示。因此，【我們根本不需要跟黎智英交朋友。】

黎智英讓臺灣版《蘋果日報》有全新模式 因為他誰也不認識不怕任何壓力

黎智英禁止員工跟商人或政治人物建立密切關係。他曾解僱一名接受全額招待前往中國旅遊的記者。【他經營報紙的方式跟其他人完全不同。】江春男回憶：【他不社交，給記者完全自由，他也不怕任何壓力，因為他誰也不認識。】這是全新模式。記者為自己負責。

本文撰寫與摘自明白文化出版之《黎智英傳：從億萬富翁，到中國最懼怕的批評者》

