黎智英被重判20年！外交部跟進國際發聲譴責 賴清德：證明一國兩制名存實亡

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司，先前被判觸犯香港國安法罪名成立，香港高等法院9日於西九龍裁判法院，指稱黎智英為各項串謀幕後主腦和推動者，因此提高量刑起點，判處20年刑期，引發國際輿論譁然。台灣外交部今（10）日下午也發布回應，喊話國際社會共同嚴厲譴責中國政府及香港政府，假借國安名義，再次打壓迫害香港人自由人權的行徑。



香港法庭去年底裁定，黎智英被控的兩項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪成立；香港高等法院指定法官昨日宣布判決書並提出判刑理由，黎智英在相關被告中被判處最重的20年刑期，法官指稱黎智英是各項串謀的幕後主腦和推動者，因此提高量刑起點。而據香港國安法，觸犯勾結外國或境外勢力危害國家安全罪者，處3年以上、10年以下有期徒刑；罪行重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。



香港高等法院法官判決出爐後，引發國際輿論譁然。據英國政府官網，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）表示，黎智英為英國國民，因行使言論自由權利，遭受具政治動機的起訴後，在香港被判處20年徒刑，這對78歲的黎智英而言等同於終身監禁；北京當局強行在香港實施國家安全法，使批評中國者噤聲，再次呼籲香港當局基於人道立場，結束黎智英遭受的駭人苦難並釋放他。此外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、日本內閣官房長官木原稔等也陸續發表聲明或公開表態。

​香港壹傳媒集團創辦人黎智英（見圖）被判處20年刑期。（資料照，美聯社）

外交部喊話：立即人道假釋或無條件釋放黎智英

對此，台灣外交部今日傍晚也發表回應表示，籲請國際社會共同嚴厲譴責中國政府及香港政府，假借國安名義，再次打壓迫害香港人自由人權的行徑。外交部已注及美國、英國、德國、加拿大、澳大利亞等國政府與各界，以及聯合國、歐盟與許多國際人權組織，均已對此一事件表達強烈關切，直指中國背棄國際承諾、迫害自由人權，呼籲立即人道假釋或無條件釋放黎智英。



外交部指出，中國政府及香港政府此舉不但違反國際人權規範，更不符合國際法精神，明顯剝奪個人應有的人身自由，以及踐踏言論與新聞自由，進而否定人民向執政者問責的基本權力。此事在在顯示北京當局無視自由人權，對其侵害已到無以復加的地步，更突顯對人民形塑寒蟬效應的企圖。再度呼籲國際社會，共同持續關注香港民主自由與人權狀況，並要求中國立即停止任何迫害自由人權的行徑；台灣也會持續與友盟夥伴密切合作，共同捍衛自由民主防線。

「一國兩制，名存實亡」 賴清德：香港經驗是一記沉痛警訊

另一方面，總統賴清德今日下午在社群媒體表示，台灣與黎智英及所有守護自由的人們站在一起，黎智英被香港國安法重判20年，此項判決再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過5年的羈押，與長達2年的審訊，清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。



賴清德也說，相信香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒台灣民主自由絕非理所當然。他也要再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊，「台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活。」



