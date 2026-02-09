黎智英被重判20年 歐盟呼籲港府放人

（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）針對香港高等法院重判英國公民、媒體大亨黎智英20年徒刑，歐盟對外事務部今天發表聲明深表遺憾，重申應顧及黎智英年事已高及健康情況，立即無條件將他釋放。

歐盟對外事務部（European External Action Service, EEAS）在聲明中指出，對於黎智英、前蘋果日報高層及記者帶有政治動機的起訴，已傷害香港的名譽。

聲明還提及，歐盟呼籲香港當局重建對新聞自由的信心，並且停止起訴記者，新聞自由是香港作為國際金融中心取得歷史性成功的支柱之一。（編譯：陳正健）1150209