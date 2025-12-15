黎智英觸國安法罪名成立 國際組織譴責審判不公

（中央社香港15日綜合外電報導）香港壹傳媒創辦人黎智英違反「港區國安法」案，法院今天裁定他「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立。消息一出，「保護記者委員會」（CPJ）譴責不啻為一場「虛假定罪」。

綜合法新社和路透社報導，黎智英判刑日期將另行安排，最重恐面臨無期徒刑命運。他可對判決提出上訴。

保護記者委員會亞太區主任馬麗怡（Beh Lih Yi）說：「這場虛假定罪是可恥的迫害行徑。」

她說：「這項裁定凸顯香港徹底蔑視新聞自由，而新聞自由本應受到當地迷你憲法（基本法）的保障。」

廣告 廣告

「黎智英唯一的『罪行』，就是經營報社和捍衛民主。他在獄中每過一天，健康惡化喪生的風險就高一分，他必須立刻與家人團聚。」

香港基金會自由委員會（Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）英國暨歐盟區主任薩巴赫（Mark Sabah）則說：「這個判決一點也不令人意外。」

「針對黎智英的審判是對司法的極度顛覆與詭計，是一場假借正義之名的公審。真正展現在世人面前的，是香港作為全球法律中心聲譽的徹底瓦解。」

薩巴赫說：「黎智英是英國公民。他的釋放應成為英相施凱爾（Keir Starmer）計劃明年1月訪問北京的前提條件。」

國際特赦組織（Amnesty International）中國事務總監白舒然（Sarah Brooks）同樣發聲，說：「這項判決顯示，香港所謂的『國安法』並非用來保護人民，而是為了噤聲。這同時也是對所有在香港經商人士的警告：在這座城市追求商機，伴隨著嚴峻的法律風險。

她說，「這次的判決並不僅僅關乎一個人，而是香港持續系統性打壓言論自由的最新進展，打擊的對象不僅是抗議活動與政黨，更針對人民能夠，且應該，監督權力的這個基本信念。」（編譯：蔡佳敏）1141215