黎智英觸犯《香港國安法》重判20年 前蘋果高層判囚最高判囚10 年
香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯《香港國安法》罪名成立，高等法院今天宣布判刑，其中黎智英被重判入獄20年。其餘各被告刑期分別為前律師助理陳梓華6年3個月、「重光團隊」成員李宇軒7年3個月、前壹傳媒行政總裁張劍虹6年9個月、前蘋果日報英文版執行總編輯馮偉光10年、前總編輯羅偉光10年、前社論主筆楊清奇7年3個月、前執行總編輯林文宗10年、前蘋果日報副社長陳沛敏7年。
黎智英2020年底拘留至今逾1800天，其他前《蘋果》高層2021年中拘留至今逾1600天。
香港壹傳媒創辦人黎智英，被指用其國際人脈，在2019年更透過「重光團隊」，極力遊說多個國家，向中港兩地政府及官員作出制裁。他又同時利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和與政府抗爭，被指違反《香港國安法》。黎經過156天審訊後，他和三間《蘋果》相關公司，被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共三罪罪名成立。6名《蘋果》高層，以及重光團隊的兩名成員李宇軒和陳梓華，先前已承認相關罪名。國安法指定法官今天上午10時在西九龍裁判法院判刑黎智英等9名被告。
西方外交官表示，判決出爐後，營救黎智英的談判可望正式啟動，前提是黎智英是否提出上訴。
清晨法院外已有大批警員戒備，另有許多市民排隊進入法院旁聽。現場約有百名記者採訪，警方劃定了採訪區，記者不能隨意走動。
除了黎智英，其餘8名被告為前律師助理陳梓華、「重光團隊」成員李宇軒、前壹傳媒行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》英文版執行總編輯馮偉光、前總編輯羅偉光、前社論主筆楊清奇、前執行總編輯林文宗、前蘋果日報副社長陳沛敏。
黎智英今天在香港最受矚目的《香港國安法》案件中被判刑20年。路透社報導，現已停刊的《蘋果日報》創辦人黎智英，於去年12月15日被判違反兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及一項串謀發布煽動刊物罪成立。他最早於2020年8月被捕。經過近5年的法律訴訟後，今天宣判刑期。
黎智英受到的處境引發全球領袖批評，包括美國總統川普與英國首相施凱爾（Keir Starmer），使外界進一步關注到，這座由中國統治的亞洲金融中心在2019年發生大規模親民主抗議活動後，實施多年的國家安全打壓行動。
78歲的黎智英現在面臨終身監禁的可能性，他否認了針對他的所有指控，並在法庭上自稱他是遭北京迫害的「政治犯」。
知情人士透露，施凱爾上月在北京人民大會堂與中國國家主席習近平面對面會談時，曾詳細提到擁有英國國籍的黎智英案。英國國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）與中國外交部長王毅當時也在場。
施凱爾在結束訪中行後對英國國會表示：「我當場提出黎智英的案子，並呼籲釋放他。那些討論將繼續進行，外交大臣正在與黎智英的家人保持聯繫。」
川普去年10月與習近平會晤時也提到黎智英案。多名西方外交官告訴路透社，等到黎智英案宣判後，有關釋放他的談判可望正式啟動，這取決於黎智英是否提出上訴。
黎智英的家人、律師、支持者與前同事曾警告，由於黎智英患有心悸與高血壓等健康問題，他可能會死在獄中。
在黎智英即將遭判刑前，數十名支持者在法院外排隊數日，其中有些人甚至帶著睡袋與露營裝備。65歲的支持者吳先生（Simon Ng）說：「我最擔心他的健康。我希望他與他的家人都能平安。」
根據《香港國安法》的量刑指引規定，黎智英被視為是串謀與外國運動人士、政治人物等人接觸，以尋求外國對香港與中國實施制裁的「主謀」，可能因「罪行重大」而受到最嚴厲的處罰，即10年有期徒刑至終身監禁。
除了黎智英外，還有6名《蘋果日報》前高層、一名運動人士與一名律師助理也將被判刑。
保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）亞太區主任馬麗怡（Beh Lih Yi）表示：「黎智英案的審判從一開始就是一場鬧劇，顯示出對香港法律的徹底藐視，而這些法律本應是為了保障新聞自由而存在。」
然而，北京方面表示，黎智英已受到公正的審判，且在恢復香港秩序的《香港國安法》下，所有人都受到平等對待。
其他人也在看
房市非常絕望！「1屋4價」滿街亂象 蛋黃區危老爛尾風險大 投資老手：2理由暫不買房
2025年房地產進入寒冬，擁有多年投資經驗的房市專欄作者顏博志，早已開始陸續出清手上房屋，不過對於政府的限貸令、大量的交屋潮供給，顏博志坦白講：「對於未來的一切是非常絕望的」，不過他認為，可以關注中南部大量交屋的區域，基本面好的區域，每坪20~25萬元是適合進場的價位。
北投溫泉雙亡身分曝光 見女友陳屍浴池！男友疑驚嚇猝死
台北市北投區一家溫泉湯屋，發生2死命案，調查發現，兩名死者為情侶，男死者為湯屋員工，獲知女友在湯屋泡湯太久，前往查看，卻驚見女友在池內身亡，男員工疑受驚嚇心臟病發，當場倒地，也失去生命跡象，送醫後不治。檢警將相驗遺體確定死因。
不斷更新／黎智英遭判20年、態度微笑平靜 8被告被判6至10年不等
香港壹傳媒創辦人黎智英等九人國安案，今（9）日上午宣判刑期，標誌這宗備受國際關注的法律糾紛即將告一段落。78歲的黎智英自2020年12月起被關押至今逾五年，他否認所有指控，恐面臨終身監禁。此案凸顯香港《國安法》對言論自由的壓制，多國領袖曾批評黎智英受關押一事。六名《蘋果日報》高層及「重光團隊」成員已認罪，其中五人轉為污點證人。數十名支持者為旁聽，連日排隊，現場維安嚴密，顯示此案在港社會的敏感與重要性。北京則堅稱審訊公平，國安法恢復香港秩序。
林宅血案被影射凶手 游錫堃至今仍會做惡夢
[NOWnews今日新聞]以台灣民主史上刻骨銘心「林家血案」為題材的電影《世界血案》一連串爭議遭炎上。對此過去親身經歷那段過往的立法院前院長游錫堃今（8）日表示，那年代對參與台灣民主運動人士而言，是充...
世紀血案炎上 柯P轟民進黨執政18年沒真相
[NOWnews今日新聞]以台灣民主史悲劇「林家血案」為題拍攝的電影《世紀血案》，一連串的爭議遭炎上，民眾黨創黨主席柯文哲今（8）日表示，歷史事件最好是能跨過去，讓台灣繼續往前走，這也是為什麼民眾黨要...
高市大獲全勝「強勢日本」成形！凌濤6字籲國民黨：最符合台灣利益
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「強勢日本」成形，台灣應加強多方合作，他更呼籲國民黨堅定走「親美、友日、和陸」路線，這才是國民黨最穩健、最應該走的路線。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
「霸王餐名媛」被關3個月拒出庭！滯美簽證過期「家屬失聯」 她慘困惡魔島監獄
台籍網紅「霸王餐名媛」Pei Chung多次在威廉斯堡高級餐廳吃霸王餐遭捕至少10次，去年消息爆出後，目前仍羈押於惡名昭彰的雷克斯島（Rikers Island）監獄。原訂4日進行刑事庭訊，Pei Chung卻繼去年12月後再度拒絕出庭應訊，法官考量其精神鑑定報告尚未完成，裁定不再強制押送，而是繼續羈押至3月5日。
樹林頭夜市關！120攤轉戰竹北 客流大減難過年
樹林頭夜市關！120攤轉戰竹北 客流大減難過年
北韓金氏王朝接班劇本曝！金與正上台恐秒下狠手「幾小時內處決政敵」
英國太陽報報導，北韓最高領導人金正恩疑似正為政權接班布局，一旦發生突發狀況，如早逝或被迫退位，他的胞妹金與正可能在短期內...
川普要台半導體產能40％轉移至美 鄭麗君：清楚跟美方說不可能
台美關稅談判底定，農曆年前有望簽署對等貿易協定。行政院副院長鄭麗君今接受媒體專訪時透露，過去美國總統川普有意將台灣半導體產能40％轉移到美國，自己在談判過程中很清楚跟美方說「不可能」台灣最先進製程和技術研發一定得在台灣，護國神山只會越來越大。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
高市大勝推手竟是習近平？王瑞德曝中國超慘下場
國際中心／周孟漢報導日本眾議院今（8）日進行改選，根據日本公共媒體《日本放送協會》（NHK）最新的計票結果預測，由日相高市早苗（Takaichi Sanae）領導的自民黨，跨過半門檻233席，高市政權確定延續。眼看高市獲得「歷史性大勝」，讓資深媒體人王瑞德有感而發，透露高市早苗曾說的「台灣有事、日本有事」，反而讓中國領導人習近平成了高市早苗的助選員，並揭露中國的「超慘下場」，直喊「沒有中國人的日本簡直太棒了！」。
川普恭賀高市早苗壓倒性勝選 讚提前選舉「大膽且明智」
日本首相高市早苗率領執政的自民黨，在週日（2/8）的眾議院選舉中一舉奪下逾三分之二席次，取得空前大勝。美國總統川普發文祝賀，盛讚高市是「備受尊敬且深受歡迎的領袖」。
罕見連鎖效應！桃園機場10分鐘內 3班機高空連喊「Mayday」求救訊號
德威航空一架從濟州島飛往台灣的航班8日下午降落桃園機場時時，發生輪胎脫落，機場北跑道暫時關閉檢查，部分航班可能有所延誤，還造成3架航班在10分鐘內相繼宣告燃油緊急狀態，發出Mayday求救訊號。
還沒冷完！今晚再探10度 春節前半段冷暖變化一次看
受強烈大陸冷氣團影響，全台天氣寒冷，氣象專家吳德榮表示，今天白天起天氣晴朗穩定、氣溫略為回升，但今晚至明晨部分地區仍可能出現10度以下低溫，提醒民眾注意保暖。至於春節天氣，周五至周日小年夜（13至15日）各地晴朗、溫暖如春，不過除夕（16日）起大台北與東北部將轉為濕冷。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
《葉問》巨星被傳罹愛滋！ 家屬揭真相：膽囊癌第三期
泰國動作巨星東尼嘉（Tony Jaa）證實罹患膽囊癌第三期，病情已接近第四期邊緣，親友澄清其暴瘦並非外界流傳的吸毒或感染愛滋病等不實謠言。
今天開跑！全台456處據點換新鈔攻略 不想排隊看這邊！
馬年換新鈔活動即日起至2月13日限時5天開跑，央行指定8大公股行庫及郵局共456處據點開放兌換。最搶手的紅色百元鈔每人限換100張，其餘面額酌量供應。為避免臨櫃排隊，台新、中信及富邦銀行提供百貨、超商ATM提領或線上預約服務。建議民眾可善用Google地圖查找最近據點，並避開中午及開門尖峰時段。央行同時鼓勵民眾多加利用數位紅包，響應環保並傳遞心意。
77歲李炳輝生活陷困頓！楊貴媚、陳美鳳出手了 私下暖舉曝光
桂田文化藝術基金會多年來固定於每年農曆新年前舉辦尾牙聚會，希望在歲末之際，為長年奉獻於台灣演藝圈的前輩們，創造一個團圓相聚、彼此關懷的時刻。農曆新年將至，為延續對演藝圈前輩的關懷與感謝，桂田文化藝術基金會於日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。