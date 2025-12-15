黎智英觸犯國安法案即將宣判

（中央社記者張謙香港15日電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯港區國安法的案件將於今早10時宣判，這起案件一直備受國際社會關注，早上吸引了大批記者到埸採訪，現埸有眾多警員戒備。

黎智英綽號「肥佬黎」，今年78歲，他與壹傳媒旗下3家公司各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於港區國安法罪行，後者是一般刑事罪行。

被控公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。

黎智英又因為捲入「反送中」運動支持者、「香港故事」成員李宇軒的案件，被加控一項串謀勾結外國勢力罪。

上述案件由高等法院審理，主審法官3人，他們是國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭；案件於2023年底起借用西九龍法院進行聆訊，期間歷經90天舉證，今年8月控辯雙方完成結案陳辭，整個審訊歷時156天。

司法機構日前公布，這起案件將於今早10時作出裁決，預計約要1個小時。

今早7時左右，大批記者已在現場採訪，警方在法院外設立了記者區，限定記者留在區內，以防混亂。（編輯：廖文綺）1141215