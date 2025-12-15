黎智英觸犯國安法被判罪成 刑度待定

（中央社記者張謙香港15日電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯國安法案今天裁決，法官裁定他各項罪名成立；法官待黎智英提交求情信後，再作判刑。法官表示，被告須於明年1月前提交求情信。

黎智英及蘋果日報3家公司各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於港區國安法罪行，後者是一般刑事罪行。

被控的公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。

黎智英又因為捲入「反送中」運動支持者、「香港故事」成員李宇軒的案件，被加控一項串謀勾結外國勢力罪。

上述案件由高等法院處理，主審法官3人，他們是國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭；案件於2023年底起借用西九龍裁判法院進行審理，整個審訊歷時156天。

在審訊期間，控方曾指黎智英為知名傳媒大亨，是香港民主派支持者，2019年反修例（反送中）社會動亂事件發生時，他與蘋果日報高層等串謀勾結外國勢力危害國家安全。

根據控方和從犯證人在審訊時的舉證及作供，黎智英的罪證包括向各方輸送金錢；謀劃主導「反修例」運動，但未成事；促使美國制裁中國，且在港區國安法生效後並未停止；印刷特刊，煽動民眾上街；要求美國阻止香港訂定國安法等。（編輯：廖文綺）1141215