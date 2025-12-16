黎智英觸犯國安法被定罪，美國務卿敦促中國政府「別再折磨他，基於人道快放人」

壹傳媒創辦人黎智英15日因觸犯香港國安法被定罪，美國國務卿魯比歐於當地時間15日（台北時間16日）在國務院網站發布聲明：「黎智英先生因國安法案遭判定罪，反映出北京執行法律來迫使試圖捍衛言論自由及其他基本權利的人噤聲——而這些權利正是中國在1984年《中英聯合聲明》中承諾予以保障的權利。因捍衛上述權利而遭受懲處的，並非僅黎先生一人。」

魯比歐還在聲明中強調：「相關報告指出，黎先生在遭羈押逾1,800天後，健康狀況已嚴重惡化。我們敦促當局儘速終止這種折磨，並基於人道考量釋放黎先生。」



除了魯比歐呼籲放人，美國總統川普在得知黎智英被定罪後，也對媒體表示「我感到非常難過，我已就此事與習近平主席談過，並請求考慮放人」、「他（黎智英）年紀大了，身體也不好。所以我提出了這個要求，我們看看結果如何吧，好嗎？」。英國廣播公司（BBC）報導，英國政府同樣呼籲「立即釋放」這位78歲的老人，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）譴責了香港法院的裁判，甚至稱之為「出於政治動機的迫害」。​



​英國政府黎智英是英國公民，但香港方面不承認。黎智英的英國護照已在2023年到期，但英方當時也向黎智英主動發出新的英國護照。​香港行政長官李家超對於黎智英案的判決表示歡迎，強調黎智英的行為「損害了國家的利益和香港人的福祉」，但人權組織稱其為「殘酷的司法鬧劇」。

