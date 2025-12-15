黎智英觸犯香港國安法 勾結外國等三罪名成立

香港西九龍法院今天裁定，前蘋果日報創辦人黎智英涉嫌勾結外國勢力與煽動群眾等三項罪名，全部有罪。（圖／美聯社）





歷經156天的的審訊，香港西九龍法院今天裁定，前蘋果日報創辦人黎智英涉嫌勾結外國勢力與煽動群眾等三項罪名，全部有罪。由於黎智英的律師團要求在明年1/12進行求情，類似台灣的「認罪協商」，所以具體的刑期要在之後才會擇日宣判。

今日（15）上午，香港西九龍法院瀰漫著異樣的緊張氣息，除了出動特警與警犬全力戒備之外，還搬出外號劍齒虎的鎮暴車坐鎮，因為這是港版國安法實施以來，首度也是最重要的案件宣判。

受到指控的正是備受國際關注的前香港蘋果日報創辦人黎智英，而黎智英的妻子李韻琴與二兒子黎耀恩、香港榮休樞機主教陳日君，聯袂出現在現場，多國駐港單位也派出觀察員聆聽判決。

香港有線新聞：「審訊歷時156日，寫成855頁判詞。」

不出所料，香港法院認定，黎智英兩項串謀勾結外國勢力罪，一項串謀發布煽動刊物全部都成立。法官細數黎智英的犯罪證據，其中包括了2019年與時任美國副總統彭斯與美國國務卿龐佩奧在華盛頓見面，爭取美國支持，同時在他掌控的蘋果日報中刊登了161篇報導，在內容上具有煽動性。至於黎智英律師提出的辯駁，卻被法官認為前後矛盾，不具有說服力。

香港有線新聞：「黎智英聽取裁決之後，由囚車押送離開。」

根據現場聆聽判決的人轉述，黎智英表情相當鎮靜，行動也很正常，他的律師團訂於明年1/12向法院求情，也就是認罪協商，經過這個程序之後，法院才會確定最後判定的刑期。

而香港特首李家超預定在15日前往北京進行年度述職，他在行前舉行記者會支持法院的判決。香港行政長官李家超：「黎智英損害國家根本利益，其心歹毒。」

而在判決出爐之前，成立30年香港最重要非建制派力量，民主黨黯然宣布解散。香港民主黨黨主席羅健熙：「保重再見。」

黎智英案是香港實施國安法以來最最重的司法判例，在他被認定有罪以及民主黨解散，預告了香港的民主將踏上更坎坷的道路。

