黎智英違反國安法 判有期徒刑20年

黎智英案宣佈刑期，遭裁處有期徒刑20年。

78歲的壹傳媒創辦人黎智英，被控違反《港區國安法》的「串謀發佈煽動刊物罪」及「勾結外國勢力罪」成立，今（9）日上午10點，在香港西九龍裁判法院宣佈刑期，法院宣判黎智英20年有期徒刑。（葉柏毅報導）

黎智英案是《港區國安法》實施之後，香港第一例涉及勾結外國勢力案件，現年78歲的黎智英自2020年12月起收押，至今已經超過5年。黎智英和3間與《蘋果日報》相關公司，先前已經被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共3罪成立，9日遭判處20年有刑徒刑。

綜合港媒報導，9日一早，庭外就湧入上百人排隊旁聽，包括多國領事，港府方面安排大量警力，在法院附近一帶戒備。到場的還有歐盟駐港澳辦事處副主任高明德（Matthias Kaufmann）。他表示，歐盟高度關注這起案件。

英國駐香港總領事戴偉紳（Brian Davidson）也到場排隊，並稱代表英國外交大臣古柏到庭旁聽。戴偉紳也表示，英國首相施凱爾早前與大陸國家主席習近平會面時，提及黎智英案，正在尋求一個「可行的解決方案」。