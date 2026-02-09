黎智英遭《香港國安法》重判20年 陸委會：司法淪政治打壓工具

香港壹傳媒創辦人黎智英被控觸犯《香港國安法》遭重判20年有期徒刑。陸委會今天再度「嚴厲譴責」，強調此事再度印證在「一國兩制」下，司法淪為政治打壓的工具，並將媒體影響力、國際連結都納入國安處置範圍，是中共加速輸出極權的警訊。

大陸委員會（陸委會）今天上午發布新聞稿，針對「黎智英案」再度嚴厲譴責中共及港府假借國安名義打壓自由人權，應停止政治迫害，立刻釋放黎智英，並籲請國際社會警惕中共加速輸出極權的風險。



陸委會表示，黎智英遭《香港國安法》重判，不僅是剝奪個人的人身自由，及踐踏言論與新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。陸委會指出，本案也再次印證在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文，司法淪為政治打壓、清算異己的工具。



陸委會指出，中共及港府以勾結外國及境外勢力危害國安罪名對黎智英施加重刑，是將媒體影響力、國際連結等都納入國安處置範圍，意圖形成跨領域、跨疆界的寒蟬效應。這不是香港的特殊事件、單一個案，而是中共加速極權輸出的警訊。



陸委會提醒國人「以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活；也籲請國際社會對中共侵蝕自由人權的作為提高警覺，與台灣共同捍衛自由民主防線」。



香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院今天宣判刑期，黎智英被重判20年，其餘8人分別被判6年3個月至10年不等。