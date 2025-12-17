黎智英遭中共判3罪全成立...顏純鈎痛斥「歴史才是能做最公正裁決」：中共作孽是為黎智英加冕！

近日遭中共指控違反港版國安法的香港壹傳媒集團創辦人黎智英，被香港法院宣判串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全等三項罪名成立，恐面臨無期徒刑，而英國、美國等數國政府皆表達強烈譴責。對此香港作家顏純鈎痛斥，中共審判不設陪審員、違反國安法實施追溯期，所謂的顛覆國家政權罪，根本是無中生有；而中共判他有罪，等於客觀上為黎智英加冕，讓黎以他的「罪名」而載入史冊。他直言，黨可以凌駕人民，但人民決定歴史，歴史的審判才是終極的審判。

廣告 廣告

顏純鈎提到，日前黎智英被控煽動顛覆國家政權罪，由國安法指定的三名法官杜麗冰、李素蘭和李運騰宣判，全部罪名成立，引起國際社會的廣泛關注，美英政府和各國政要都對此表達強烈譴責。



顏純鈎表示，黎智英案件已成為國際性的案件，依他來看，這個案件最大的弊端有三：



1.行政部門對法律部門的干涉。從立案之初，中共的影子就無所不在，為懲罰黎智英，案件被故意拖延了五年之久，中共中央﹑港澳辦﹑中聯辦和香港國安委對案件的審理過程的操控，則不言而喻。



2.法庭不設陪審員。這是國安法為方便政府定罪而對香港傳統法治的徹底破壞。取消陪審員要害是對陪審員的不信任，陪審員不能收買，收買陪審員即犯法，但法官是可以收買的，政府與法官私下交易，政府許以高官厚祿，法官則報以聽令行事，再大的冤案都可以成立。

3.違反國安法實施追溯期。在國安法實施之前，林鄭月娥曾公開表示不設追溯期，國安法也明言不設立追溯期。黎智英案判詞冗長，法官將國安法實施前後的所謂證據胡亂堆砌，令公眾無法判斷哪些是國安法實施前的，哪些是之後的，這樣所有的「證據」，便全部拿來入罪。



顏純鈎指出，黎智英多次赴美，與美國國會議員和政府高層會面，呼籲關注香港人權和自治問題，那都是在2019年發生的，而國安法是2020年6月30日正式生效；如果不設追溯期，黎智英沒有觸犯任何一條香港法律，也就是說，黎智英所謂顛覆國家政權罪，根本是無中生有的。



顏純鈎直言，任何一條法律，都是用來規範法律生效之後的行為的，法律不存在之日，誰會知道如何算觸犯，如何不觸犯？任何人都不可能在未知法律之前就守法，這是基本常識。他抨擊，中共立一條國安法，然後要求香港人在未知這條法律詳情之前，就要自動遵守，這不是笑話嗎？既然不設追溯期，那麼黎智英的「罪」又從何而來？



顏純鈎表示，一言以蔽之，整個黎智英案的審理，就是中共專制統治下黨凌駕法﹑黨玩弄法的生動表演，全世界從黎智英案中，都可以清楚看到中共所謂的法治是什麼貨色，中共以為可以愚弄全世界，其實只是在全世界人民面前，暴露自己的無恥和野蠻。



顏純鈎說，指控黎智英「煽動」香港人抗爭，這是對香港人的侮辱，港人的處境，莫非自己不知道？早在八九六四，香港人就挺身支援北京學運；早在壹傳媒誕生之前，香港人就反對老董的23條，爆發50萬人大遊行。



顏純鈎表明，中共對香港的每一次侵犯，香港人都寸步不讓，誰不為自己和子孫的福祉操心？誰不知道沒有抗爭就沒有未來？黎智英無非是體會到香港人的擔憂和訴求，才挺身而出為巿民發聲，香港人對普世價值的認知，不是黎智英感召出來的，相反的，不如說黎智英才是受到香港人的感召。



顏純鈎分析，黎智英被定罪，實際上是中共走到窮途末路關口的掙扎，定罪之日後，中共中央各相關部委﹑香港政府各部門，紛紛被催逼出來表態支持判決，由此可見中共的心虛和力怯。他說，從來沒有一個案件，其審判結果，政府會開動如此眾多的官方輿論。



顏純鈎質疑，一個審件法庭判了就判了，關行政機關什麼事？關這些各部門的負責人什麼事？香港政府從李家超起，各司局長全員出動，聲嘶力竭，全部一個口徑一種聲調，他們是害怕香港人反對審判結果？是擔心法庭沒有足夠的權威，需要行政部門加一把口？還是擔心特區政府做事不力，被習近平怪罪下來，自己的官位不保？



顏純鈎表示，黎智英被判有罪，這在大多數香港人心目中，已經不算什麼驚奇的事了，大家對此都有充份的心理準備。他說，香港法治淪落至今，港人早已不抱什麼幻想，這對中共來說，才是最大的壞消息、深層次的威脅，「你是強權你很惡，強權凌駕公理我們無奈，但你要凌駕公理，就不要期望公眾會認同，就要明白香港人含恨於心，終有一日會清算，不是不報，時候未到。」



顏純鈎嘆，香港人和黎智英一樣，大家都對這樣顛倒黑白的判決無能為力，中共以民為敵，黨性踐踏人性，一時難以改變，但始終有一點，中共永遠都不會明白，歴史才是真正嚴明的判官。他直言，人間是非不是由人間定的，更不是由某一個黨定的，今日的是非是由明日判定的，人間的是非是由歴史判定的，黨可以凌駕人民，但人民決定歴史，歴史的審判才是終極的審判。



顏純鈎說，從這個角度看，今日中共判黎智英有罪，把黎智英困於他們的牢籠裡，剝奪他的自由，迫害他羞辱他，但黎智英的人格不但不受貶損，甚至他因為堅守自己的德行，為公眾利益赴湯蹈火，而彰顯他高標的人格；中共判他有罪，等於客觀上為黎智英加冕，讓黎智英以他的「罪名」而載入史冊。



顏純鈎表示，中共永遠在做自己的掘墓人，他相信黎智英一定可以活著看到中共垮台的一日，大家一定可以在中共崩潰的那一天，到監獄門口，去迎接黎智英回來，「我們要重建自由香港，不能沒有黎智英在場。」

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

四中全會習近平交白卷？顏純鈎直言「習近平同一套搞幾十年」：沒新政策、新人事...只剩無了期的絕望

鄭麗文上台外界憂紅統發力⋯作家顏純鈎點出親中隱憂：如何防止國民黨重返執政才是全台迫在眉睫的政治議題