黎智英遭中共國安法定罪、AIT轉貼盧比歐聲明：反映北京執行法律「迫使捍衛言論自由者噤聲」

香港壹傳媒創辦人黎智英遭中共國安法定罪，美國在台協會（AIT）日前轉發美國國務卿盧比歐聲明，盧比歐表示，這反映出北京執行法律，迫使試圖捍衛言論自由及其他基本權利的人噤聲，受懲處的不止黎智英一人，而黎智英健康狀況已嚴重惡化，「敦促當局儘速終止這種折磨，並基於人道考量釋放黎先生。」

AIT日前透過臉書發文表示，美國國務卿盧比歐於12月15日發表正式聲明：「黎智英先生因國安法案遭判定罪，反映出北京執行法律來迫使試圖捍衛言論自由及其他基本權利的人噤聲——而這些權利正是中國在1984年《中英聯合聲明》中承諾予以保障的權利。因捍衛上述權利而遭受懲處的，並非僅黎先生一人。」

聲明並說：「相關報告指出，黎先生在遭羈押逾1,800天後，健康狀況已嚴重惡化。我們敦促當局儘速終止這種折磨，並基於人道考量釋放黎先生。」

（圖片來源：三立新聞、AIT）

