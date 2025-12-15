黎智英遭判三罪成立 裁決書理由全文曝光
蘋果日報的創辦人黎智英因涉違《香港國安法》被捕，2020年12月底被關押至今，已超過一千八百多天，香港法院於今（15）日上午10點44分作出裁決，根據判決書指出，三名由《國安法》指定的法官裁定黎智英面對的三項控罪全部成立。
香港高等法院原訟法庭就黎智英及《蘋果日報》相關案件的裁決理由也全文曝光，判決書長達919頁。律師黃柏榮分析，預計明年初的「求情」程序庭將是決定黎智英刑期長端的關鍵。
黎智英親自作供否認指控
判決後，香港高等法院也將中文翻譯的判決書摘要公布上網。法院在判詞中指出，黎智英在審訊期間選擇親自作供為自己辯護。他否認控方香港政府的指控，主張涉案文章並不具煽動性，亦不存在串謀刊印或發布煽動刊物的情況。對於勾結外國或境外勢力危害國家安全的指控，黎智英辯稱，在《國安法》頒布實施後，他本人及《蘋果日報》已停止請求外國進行制裁、封鎖或其他敵對行動，相關串謀並不存在。
至於第三項控罪，黎智英表示，在《國安法》實施前，他從未與任何人達成協議，請求外國對中國或香港特區採取制裁或敵對行動；即使法庭認為曾有相關接觸或討論，他亦主張該等協議並未延續。他同時質疑控方兩名從犯證人張劍虹及陳梓華的證供，指其內容並非事實，並不可靠。
不過，法院在裁決理由中指出，經全面評估證據後，並不接納黎智英的辯解。法官認為，黎智英作供時多處前後矛盾、閃爍其詞，整體證供不足為信，未能動搖控方案情。
法院認定文章具煽動性 意圖引發對中港政府憎恨與對抗
根據判決書指出，法官認為案中多篇刊登於《蘋果日報》的文章，在客觀效果上具有煽動性，意圖引發公眾對中央政府及香港特區政府的憎恨、藐視與對抗，因此認定黎智英包括《勾結外國或境外勢力危害國家安全罪》等三項罪名成立。此案件歷經多年的審訊。
法院在判詞中強調，本案並非針對被告的政治立場或信念作出裁決，而是單純依據法律與證據，判斷相關行為是否已超越新聞及言論自由所容許的界線。法院認為，黎智英明知並刻意透過《蘋果日報》作為平台，結合其個人影響力，長期推動削弱政府合法性與權威的行動，已構成一項持續且有組織的活動，遠超法律容許範圍。
就勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，法院裁定，大量證據顯示黎智英在《國安法》實施前後，均有請求外國對中國及香港特區實施制裁、封鎖或其他敵對行動。法官指出，《國安法》生效後，黎智英並未停止相關行為，而是改以較為間接、隱晦的方式進行，其意圖與實質行動並無改變，相關串謀協議亦在法例生效後持續延續。
至於第三項控罪，法院認定黎智英與Mark Simon、李宇軒、陳梓華、劉祖廸等人，在《國安法》實施前已達成協議，透過所謂「國際游說」爭取外國介入香港事務，並將制裁中國及香港特區納入行動目標。判詞指出，即使在《國安法》即將實施及正式生效後，有關協議仍然持續執行，未見中止。
在證據評估方面，法院接納多名《蘋果日報》高層及涉案人士以從犯身分作出的證供，認為其證言前後一致，並獲WhatsApp、Signal訊息及電郵內容佐證，屬誠實可靠。相對之下，法院指黎智英作供時多處前後矛盾、閃爍其詞，整體證供不足為信，未獲接納。
針對公司刑事責任，法院裁定，多名涉案高層身兼董事，屬公司決策者與指導意志，其犯罪意圖可歸屬於公司本身，三間《蘋果日報》相關公司對第一及第二項控罪所涉串謀均屬知情並願意參與，須承擔刑事責任。
明年1月12日求情 律師指刑期長短關鍵時刻將至
法院同時押後判刑程序，訂於明年1月12日再開庭處理「求情」程序的口頭陳詞，將一併處理所有同案被告的求情，並於其後儘快訂出判刑日期，預計需時四天。律師黃柏榮指出，黎智英被定罪的三項控罪中，以《勾結外國或境外勢力危害國家安全罪》刑責最重，刑期由三年至無期徒刑不等；至於《串謀刊印、發布、出售、分發煽動刊物罪》，最高可判處三年有期徒刑。
黃柏榮分析，所謂「減刑答辯」或「求情」（Plea in Mitigation），是指在被告被定罪後，由辯護律師或被告向法庭提交書面材料及口頭陳詞，說服法官在判刑時考量包括是否認罪、是否表現悔意、個人品格、家庭狀況及對社會的貢獻等因素，作為量刑參考，亦將成為影響黎智英刑期長短的重要程序。
黎智英自日前並在獄中度過78歲生日。其家屬近期多次向外界透露，黎智英健康狀況持續惡化。黎智英原本患有糖尿病，在長期單獨監禁、環境嚴苛的牢房中，近來出現牙齒腐爛、指甲變色脫落及體重急遽下降等情況。其女兒黎采近日向北京方面喊話，表示若讓黎智英死於獄中，將使其成為烈士，並稱若能釋放黎智英，將保證他不再涉足政治事務。
香港法院判決書摘全文：
第一被告人選擇作供為自己辯護。其案情是：
(1) 就第一項控罪，涉及的文章並非具煽動性的，也不存在發佈煽動刊物的串謀。
(2) 就第二項控罪，在《國安法》頒布實施後，他與《蘋果日報》便已停止請求外國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動，也不存在請求該等制裁、封鎖或其他敵對行動的串謀。
(3) 就第三項控罪，在《國安法》頒布實施前，他從來沒有達成任何協議，去請求外國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動；即使曾經有此協議，它也沒有延續下去。
(4) 就指證他干犯了相關控罪的從犯證人（張劍虹和陳梓華），他們的證供並非事實。
6. 各公司被告（即第二、第三及第四被告人）選擇不作證，亦不傳召任何證人。各公司被告的案情是，控方所指的高層並不構成各公司被告的決策者和指導意志，故此各公司被告並不因而有罪。
在裁定各被告罪名成立時，法庭作出了以下裁定。
第一項控罪
15. 法庭裁定案中考慮的書面文章客觀上具有煽動性，撰寫時旨在引發對香港特區政府的憎恨和藐視及挑動對其的離叛。法庭也裁定第一被告人有意識地利用《蘋果日報》和其個人的影響力去進行一個持續不斷的活動以達致下述目的：削弱中央政府、香港特區政府及其機構的合法性或權威；損害中央政府和香港特區政府與香港居民的關係。這已遠超出法律所允許的範圍。
16. 此外，法庭裁定《蘋果日報》的高層及其他人認同第一被告人，他們對第一被告人的上述活動不僅知情，且是願意參與其中的。
第二項控罪
17. 法庭裁定案中有大量的證據顯示在《國安法》生效後，第一被告人繼續表達其反中國的立場，進行他請求外國實施制裁、封鎖或者採取其他敵對行動的活動。但他如此做時就採用了一個較為間接和隱晦的策略，收斂了自己的激烈言辭。這點可從《蘋果日報》的社論、論壇、第一被告人自己的文章、其推特帖文和他的live chat節目看見。
18. 基於案中的證據，法庭裁定第一被告人在《國安法》實施前的下述活動，即請求外國（特別是美國）實施對中國和香港特區進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動的活動在《國安法》實施後並沒有停止。即使第一被告人知道在《國安法》實施後自己所做的事有法律風險，他仍繼續之前的行為。他在《國安法》實施後作出的唯一調整是形式上而非實際上的調整。《國安法》實施前，他公開和直接地請求外國作出制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。《國安法》實施後，雖然第一被告人的請求變得含蓄和隱晦，但是他進行其活動的意圖依然如故，並且繼續為推動其活動而行事。第一被告人跟被點名的同謀人士和其他人（包括《蘋果日報》高層人員）在《國安法》實施前所作的協議，在《國安法》實施後仍然延續。
各公司被告的法律責任
19. 法庭裁定第一及第二項控罪主體所指的各串謀是得到各公司被告的配合的。法庭也裁定第一被告人、從犯證人（張劍虹、陳沛敏及周達權）、羅偉光及張志偉共同行事，是各公司被告的生動體現，而他們身為其董事，也是各公司被告的決策者和指導意志。所以，他們就第一及第二項控罪所具有的意圖也是所涉各間公司的意圖。故此，法庭斷定各公司被告對第一及第二項控罪所指的各串謀知情，且是願意參與其中的。
第三項控罪
20. 法庭裁定在《國安法》頒布實施前，第一被告人、Mark Simon、李宇軒、陳梓華、劉祖廸和其他人之間存在一個協議：他們會進行「國際游説」，旨在尋求國際社會支持在香港進行的抗爭運動；而他們知道及有意將請求外國實施對中國及香港特區進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動納入他們的活動之中。
21. 案中的證據，尤其是陳梓華的證供及第一被告人的WhatsApp訊息清楚顯示：即使在《國安法》即將實施前，第一被告人仍在安排人員繼續向國際社會爭取實施對中國和香港特區進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。同謀人士繼續依從第一被告人就團結三條戰線的指示，他們也繼續執行有關的協議，即請求外國或者境外機構實施對中國和香港特區進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。故此，第一被告人、Mark Simon、陳梓華、被點名的同謀人士和其他人達成的協議在《國安法》實施後仍然延續。
更多東森新聞報導
快訊／黎智英《港區國安法》案三罪名成立 明年初判刑
黎智英傳在獄中遭打壓、健康惡化！港府發聲明反駁
黎智英最重可判「終身監禁」 《紐時》：川習談判決定命運
其他人也在看
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55% 1萬多人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 35
MLB》日職2027廢除投手打擊 日球評：永遠不會有第2個大谷了
道奇二刀流球星大谷翔平被讚譽為「當代貝比魯斯（Babe Ruth）」，他來自日本而不是美國。在大聯盟的國聯改採指定打擊（DH）制度之後，日本職棒的中央聯盟做為「投手打擊」的最後堡壘，也表決通過2027年跟進太平洋聯盟的指定打擊，2026年將是投手上場打擊的最後球季。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 11
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 87
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 2 小時前 ・ 91
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 19 小時前 ・ 3
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 24
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 2 小時前 ・ 1
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 32
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 71
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 209
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 123
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 11
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 205
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
早起驚覺喉嚨劇痛？不是感冒！醫揭 90% 是「三大隱形殺手」作祟
清晨醒來，喉嚨一陣乾痛不適，許多人直覺反應是「昨晚著涼感冒了」。然而，耳鼻喉及頭頸外科專科醫師陳亮宇指出，尤其在天氣轉冷或空調房內，早上起床的喉嚨痛有高達 90% 的機率並非由病毒引起，而是由睡眠中的三大「隱形殺手」所造成。醫師提醒，這種非感冒引起的喉嚨不適，不僅影響生活品質，其中兩種狀況更可能暗示著潛在的健康隱憂，值得民眾高度警惕。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
出國隨身行李常超重？網紅「靠2招」10年沒被要求秤重
生活中心／張予柔報導許多人旅行時，為了省下昂貴的行李托運費用、等候行李的時間，以及降低行李遺失風險，出國時選擇只帶一件隨身登機箱上機。然而，許多人往往忽略，多數航空公司對隨身行李同樣設有嚴格的重量與尺寸限制，一旦超標，不僅可能當場被要求加價，還可能被迫改為託運。近日，一名網紅分享自己長達十年「隨身行李從未被秤重」的秘訣，引發大批網友熱議。民視 ・ 21 小時前 ・ 6