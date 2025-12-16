黎智英遭判三罪 AIT轉盧比歐聲援：儘速釋放

香港傳媒大亨黎智英2020年8月10日被港府派警察上銬上鍊逮捕，關押至今。美聯社



香港壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「發布煽動刊物」罪，於昨（12/15）日上午判決，所有罪名均成立。美國在台協會（AIT）轉發美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的正式聲明，呼籲北京當局儘速終止這種折磨，並基於人道考量釋放黎智英。

國務院網站正式發布盧比歐的聲明，黎智英因國安法案遭判定罪，反映出北京執行法律來迫使試圖捍衛言論自由及其他基本權利的人噤聲，而這些權利正是中國在1984年《中英聯合聲明》中承諾予以保障的權利，因捍衛上述權利而遭受懲處的，並非僅黎智英一人。

盧比歐的聲明也指出，相關報告提到黎智英在遭羈押逾1800天後，健康狀況已嚴重惡化，敦促當局儘速終止這種折磨，並基於人道考量釋放黎智英。除了國務院的正式聲明，盧比歐也在X社群平台發文，AIT則轉發盧比歐的聲明，表達美方立場。

