黎智英遭判刑20年！兒子疾呼英國政府援助

▲香港壹傳媒集團創辦人黎智英，因被控違反《港版國安法》、串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，9日遭重判20年徒刑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 針對香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人被控違反《港版國安法》的案子，昨（9日）由香港高等法院宣判，黎智英遭判處20年有期徒刑，相當於要被關到98歲才有望出獄。消息一出，國際組織、多國政府紛紛發聲撻伐，港府則與北京口徑一致，斥責對判決的指控都是「外部勢力惡意抹黑」，黎智英之子黎崇恩（Sebastien Lai）呼籲英國政府協助父親獲釋，並批評英國首相施凱爾（Keir Starmer）只以重啟中英關係為優先考量。

根據《路透社》報導，黎智英父子都是英國公民，黎崇恩9日在倫敦受訪時表示，施凱爾上月訪問中國，卻沒有明確要求北京釋放黎智英，是錯誤的決定，形容定罪當天已是「任何相信真理、自由與公義之人的黑暗時刻」，量刑結果的公布又迎來公義黑暗的一天。

黎崇恩直言，希望英國首相能做更多，港府對父親判處如此嚴苛的刑期，不只威脅黎智英的生命，也讓他們一家面臨沉重打擊，代表香港法律制度的毀滅、公義的終結，喊話：「我們並沒有提出過分要求，這對他們（英國政府）來說並不困難」、「還有很多工作要做，而且要盡快，否則他就會死在監獄裡。」

另一方面，香港政府則反控多個西方國家、反華媒體、組織及政客，藉黎智英案污衊、抹黑、攻擊、詆毀香港法庭，依法獨立做出的判決，強調「黎智英案」是《香港國安法》公布實施後，第一宗獲判罪成的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件，是香港特區維護國家安全工作的重要里程碑。

香港政府表示，國安法彰顯了「定海神針」的作用，告誡危害國家安全的歹毒之徒，終究難逃法網，必被依法嚴懲，也讓外部勢力「以港遏華」的圖謀無法得逞，只好做出徒勞無功的卑劣政治操弄，歪曲事實、顛倒是非，其險惡用心昭然若揭，必須直斥其非，以正視聽。

港府發言人重申，法庭在裁決理由中已清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審，完全不存在所謂的「政治檢控」，香港特區將繼續肩負憲制責任，堅定維護國家主權、安全、發展利益，嚴格按照法治原則，有法必依、執法必嚴、違法必究，依法有效防範、制止、懲治危害國家安全的行為和活動，同時保障香港居民和在香港的其他人的合法權益。

