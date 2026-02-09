黎智英遭判監禁20年 歐美國家不排除啟動救援

《壹傳媒》創辦人黎智英遭控違反《港版國安法》定罪，他否認指控，反控北京政府政治迫害。(圖片來源/support jimmy lai官網)

壹傳媒集團創辦人、被視為香港民主運動最後精神領袖的黎智英，被控違反《港版國安法》，「串謀發佈煽動刊物罪」及「勾結外國勢力」罪名成立，香港高等法院今天（2月9日）宣判刑期，他被重判20年，消息引來歐美國家和新聞界撻伐。

香港西九龍裁判法院（暫代高院）法官在判決書中指出，黎智英長期利用《蘋果日報》作為政治平台，與外國勢力串謀制裁中國與香港特區政府，行為屬國安法中情節最嚴重的「罪行重大」級別，因此判處20年監禁。

廣告 廣告

被判監禁20年，黎智英餘生恐在監牢裡度過

黎智英已經78歲，此判決意味著他必須等到98歲始能出獄，形同餘生都必須在監牢裡度過，對於患有糖尿病、高血壓等慢性病的黎智英的身體健康而言，恐將是一個重大負擔。

本案屬《港版國安法》實施後涉及勾結外國勢力案件的首例，黎智英被控運用其國際人脈，以及在2019年透過「重光團隊」，遊說多個國家向中港兩地政府及官員作出制裁，又同時利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和與政府抗爭，被指違反《香港國安法》。

黎智英自2020年12月起被羈押，至今逾5年，其他前《蘋果》高層2021年中拘留至今逾1600天。除了黎智英之外，其他連同的被告8人，以及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，被判6年3個月至10年不等的監禁。

根據判決，前律師助理陳梓華需服刑6年3個月、「重光團隊」成員李宇軒7年3個月、前壹傳媒行政總裁張劍虹6年9個月、前蘋果日報英文版執行總編輯馮偉光10年、前總編輯羅偉光10年、前社論主筆楊清奇7年3個月、前執行總編輯林文宗10年、前蘋果日報副社長陳沛敏7年。

黎智英否認指控，稱遭中共政治迫害

智英否認了法院對他的所有指控，並在法庭上自稱他是遭北京迫害的「政治犯」。黎智英聆聽宣判後平靜點頭，臉上保持微笑，但公眾席傳來飲泣聲，有人在法庭外相擁哭泣。

《路透》（Reuters）報導指出，在判決出爐後，歐美國家對營救黎智英的談判可望正式啟動，但前提是黎智英提出上訴。

香港政府拘捕黎智英後曾引來全球領袖的撻伐，包括美國總統川普（Donald Trump）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）都曾經聲援，川普去年10月與習近平會晤時也提到黎智英一案，施凱爾則透露日前他訪問中國，與習近平會談時也曾提及。

應保護新聞自由的法律反被用來迫害

在判決出爐後，美國、英國和歐盟，以及台灣陸委會都發聲明關切、譴責，美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China）在社交媒體上發文呼籲釋放黎智英，讓他與家人團聚。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）亞太區主任馬麗怡（Beh Lih Yi）表示，黎智英案的審判從一開始就是一場鬧劇，凸顯港府對香港法律的徹底藐視，而這些法律原本應該是為了保障新聞自由而存在。

香港記者協會發布聲明表示對裁決感到極度遺憾，內容指《蘋果日報》停刊已近5年，包括黎智英在內的《蘋果日報》員工一直還押至今，《基本法》第二十七條是保障新聞自由，卻有人因從事新聞工作身陷囹圄，「對新聞界早已造成不可逆轉的傷害」。

聲明還指出，此案讓香港市民獲取新聞資訊的重要渠道減少，數年來，新聞界發揮第四權、監督權貴的能力被削，社會聲音由多元趨向單一，寒蟬效應下自我審查嚴重加劇，在上位者亦不能準確掌握民情。

國際特赦組織中國事務總監白舒然（Sarah Brooks）也發聲明表示，雖然判決在意料之中，仍然令人沮喪。她說，黎智英的定罪像是香港新聞自由的喪鐘，基本新聞工作被重新定義為犯罪，此判決不只是關乎個人，而是香港「系統性鎮壓表達自由的新一步」。

她認為，黎智英入獄純粹是因為他和《蘋果日報》批評政府，而在國安法實施前，他這些被定罪的行為根本不會被視為罪行，顯示國安法不是為了保護市民，而是為了噤聲。

白舒然呼籲當局將他立即無條件釋放，她也控訴用來對付黎智英和其他人的法律是「北京和香港當局繼續鎮壓的幌子」，須受國際社會譴責。



(原始連結)





更多信傳媒報導

鼎晉生技長效A型肉毒桿菌素 獲美國FBD准入二期人體臨床試驗

南韓超越中國 成為越南最大外國觀光客來源

藍營提名風波！鄭麗文親上火線喊非太上皇 「鄭習會」 成房毒藥地方掀自救潮

