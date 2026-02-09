黎智英遭判20年創香港國安法紀錄 國際關注恐與劉曉波齊名

壹傳媒創辦人黎智英2020年12月被捕後，被戴上手銬腰鍊送往法院出庭。路透社



香港《蘋果日報》創辦人黎智英因兩項「串謀勾結外國勢力」罪成立，今天（2/9）遭三名國安法官裁定判刑20年，成為北京實施《香港國安法》以來判刑最重的被告。黎智英案備受國際關注，美媒指出，黎智英未來可能與中國已故諾貝爾和平獎得主劉曉波齊名。

《彭博新聞》指出，黎智英被判刑期遠超過香港「47人案」中被認定為「首謀」之一的民主派學者戴耀廷，後者因倡議在立法會選舉前舉行初選，並提出「真攬炒十步曲」，遭判刑10年。

報導也指出，黎智英遭重判20年，也可能讓外界將他與劉曉波相提並論。劉曉波因呼籲中國推動民主改革，2010年遭北京法院判處「煽動顛覆國家政權罪」成立，判刑11年，2017年獲准保外就醫後不久即去世。

報導稱，黎智英案具有「里程碑意義」，在國際引發高度關注，被認為是北京打壓香港異議人士的象徵。從去年12月判決，到今天宣判刑期，西方多國駐港外交人員均派員到庭關注黎智英案。

對黎智英的判決也將考驗西方國家在尋求與中國穩定關係的同時，是否願意繼續爭取擁有英國籍的黎智英。

美國總統川普預計將於4月訪問中國，他去年10月與中國國家主席習近平會面時，就曾當面呼籲釋放黎智英。美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）上月接受彭博訪問時表示，黎智英議題是兩國領袖間「持續對話」的一部分。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）上月結束訪中行程後，也在國會表示也曾為黎智英發聲。他宣稱，已當面向習近平提出黎智英的案子，「帶著尊重」呼籲將黎智英釋放。他並宣稱，外交大臣與黎智英家人一直保持聯繫。

包括加拿大等其他外國政府也曾呼籲釋放黎智英，並譴責對他的起訴帶有政治動機。不過加拿大總理卡尼（Mark Carney）上月訪問北京修補雙邊關係，已宣布與中國建立「新型戰略夥伴關係」。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）亞太區主任馬麗怡（Beh Lih Yi）表示：「黎智英案的審判從一開始就是一場鬧劇，是對香港法律的徹底藐視。這些法律本應是為了保障新聞自由而存在。」

北京與香港官員長期譴責任何干預此案的行為，堅稱黎智英獲得公平審訊。

港府上週宣布將於今天宣判黎智英刑期時，香港西九龍法院外即出現長長人龍，等候進入法庭旁聽。67歲的陳先生（CK Chan）上週四晚間起便在法院外排隊。他表示：「黎先生是一個象徵，他代表香港對自由的追求。我希望他好好保重身體。」

65歲的黃先生（Simon Ng）則說：「我最擔心他的健康。我希望他與他的家人都能平安。」

