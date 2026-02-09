黎智英遭判20年有期徒刑 中國外交部喊支持、要他國別干預香港司法

香港壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反國安法，香港最高法院9號宣判，裁定黎智英是串謀勾結外國勢力、危害國家安全的幕後推手，罪行重大，重判他20年有期徒刑，黎智英旗下8名員工則被判處6年3個月到10年監禁不等。

中國外交部發言人林劍回應此事，他表示黎智英是一系列「反中亂港」事件的主要策劃者和參與者，其行為嚴重衝擊一國兩制的原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港的繁榮穩定和市民的福祉，理應受到法律的嚴懲。

林劍說，香港是法治社會，中央政府堅定支持特區依法維護國家安全、懲治危害國家安全的犯罪行為。他還強調，香港國安法實施得越好，香港社會就越穩定、越安全，香港廣大居民的權利和自由就越能得到保障，香港金字招牌才能越擦越亮，一國兩制的實踐才能行穩致遠。

最後林劍補充，有關司法案件純屬香港特區內部事務，「我們敦促相關國家尊重中國主權，尊重香港法治，不得就特區司法案件審理發表不負責任的言論，不得以任何形式干預香港司法」。

