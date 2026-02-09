黎智英遭判20年有沒有「救」？川習會前是黃金關鍵期

香港壹傳媒創辦人黎智英今天(9日)遭香港法院重判20年，香港藝術工作者黃國才表示，這不是一場法庭審判，而是一種「綁架」，真正有罪的是法庭。台灣香港協會理事長桑普觀察，黎智英還是有獲得釋放的可能，黃金時期主要在4月「川習會」之前，美國總統川普可能透過「動之以情」或「動之以利」，促使中國國家主席習近平願意放人。

假審判真綁架 黎智英微笑以對

現年78歲的黎智英，從2020年12月被捕至今超過5年，被裁定違反兩項「串謀勾結外國勢力罪」和一項「串謀發布煽動刊物罪」，香港西九龍裁判法院9日依「港區國安法」判處黎智英有期徒刑20年，不少黎智英的支持者難過得哭了，黎智英則顯得平靜，還掛著微笑。

廣告 廣告

香港藝術工作者黃國才說，這笑容代表一種勇敢，就是「你可以關到我的身體，但是你關不到我的靈魂」，旁人看黎智英似乎是個殉道者，但黎智英可能不是這樣看自己，他在遵行自己的「道」，以自身信念和微笑，來看待威權政府的一場假審判，也讓眾人可以看到政府的不公不義。

黃國才：『(原音)判這個20年其實就等同終身監禁，但是，在我的眼中，這不是一個審判，它其實是一個綁架，綁架了這個人，然後就把莫須有的罪放在他頭上，把所有的問題都套在他身上。』

黎智英獲救釋放 有沒有可能？

黃國才認為，除非中共內部發生巨大變化，不然黎智英很有可能會被關到死。他強調，真正有罪的是這個法庭，以及參與這場政治審判的工作人員，他們「全都有罪」，如果有一天香港光復、轉型正義成功，這些人全都該被審判。

中國民運人士王丹則提到，他不相信這樣的政權還能夠堅持20年，希望黎智英能在信仰的支撐下，度過漫長的黑暗，堅持到重獲自由的那一天。王丹說，黎智英的所有言行都符合「和平、理性、非暴力」的原則，但面臨的卻是最殘暴的、喪失了理性的國家暴力，這也再次向世人證明，對中共不能存有任何的幻想。

台灣香港協會理事長桑普分析，黎智英無論是否上訴，結果大概都底定了；但是，有沒有機會獲得保外就醫或釋放？仍有一定的可能性。桑普：『(原音)我相信這個結果一定會引起國際上的震撼，就包括美國跟英國在內，現在英國跟中國的關係，現在工黨的領袖都跟中共眉來眼去，他們講是會呼籲釋放，但是有沒有出到力道、有沒有實力去謀取釋放是一個大的問題，有沒有意願也是另外一個問題。但是，美國川普總統，可能意願比較強烈一點，其實他也非常有實力爭取得到習近平放人，問題是他要出多少的力道，也跟美中關係非常息息相關。』

川普若出招 習近平不是不可能放人

川習會預計在4月登場，桑普表示，從此刻判刑到川習會前後這段時間，可謂「黃金時期」，因為美中之間表面上是吹和風，實際上結構性的矛盾跟較勁依然存在，在黎智英判決的罪和刑都定了之後，就沒有他國干預司法的問題，所以在這段時期非常有利於釋放黎智英。

桑普觀察，川普要營救黎智英，可以「動之以情」，希望習近平賣個面子給他。桑普：『(原音)動之以情的機會很大，就說香港都已經完全被你弭平了，是不是這個時候幫幫我，讓我的朋友重獲自由，那這是川普可能的要求。甚至川普可以找英國國王查爾斯寫封信，跟習近平講說釋放他的國民，這對於習近平來講可能在某種意義上是有幫助的，因為習近平是有求於美國，並不是無求於美國。』

另外，也能「動之以利」，桑普提到，美國藉由真真假假的情報透露，也可能讓習近平願意進行條件交換。桑普：『(原音)如果川普跟習近平說，張又俠是我的人，那你想想看他倒台是不是有理由，就賣一個人情給你啊，但張又俠真的是美國的人？當然不是啊！但問題是如果這樣跟你講，用個騙的方式、給你甜頭的方式，來讓你覺得說要放這個黎智英有沒有可能？絕對有可能啊！』

桑普強調，其實香港在美國的心目中，既具有人權的價值，也有戰略的價值，而川普並非只講經濟利益的人，現在他要著重的是美國對於中共的壓制，使中共是在鬥而不破、不引發第三次世界大戰，同時維持在一種「暖戰」的局面下，讓中共逐步衰弱，擴大美中的實力差距，而黎智英在這當中具有槓桿作用，對美國而言，既有戰略意義，也有人權價值。所以，起碼到今年6月，都是黎智英獲得釋放的黃金時期，值得觀察與期待。