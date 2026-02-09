黎智英遭判20年監禁！被控遊說外國制裁陸港官員、煽動市民上街

壹傳媒創辦人、《蘋果日報》創辦人黎智英（中）。（圖／達志／美聯社）

壹傳媒創辦人、《蘋果日報》創辦人黎智英，因涉及《香港國安法》案件，於9日上午在西九龍法院（暫代高等法院）接受判刑。案件歷時156天審訊，法院最終裁定黎智英2項串謀勾結外國勢力罪，及1項串謀發布煽動刊物罪成，共3項罪名成立，並判處黎智英監禁20年，其中18年須與其早前涉及的欺詐案分期執行；3間《蘋果日報》相關公司則被判罰款345萬元。其餘被告亦在同日被判刑，當中包括早前已認罪的6名《蘋果日報》高層及「重光團隊」成員李宇軒與陳梓華。

據《香港01》報導，控方指控，黎智英被指利用其國際人脈網絡，在2019年反送中運動期間，透過名為「重光團隊」的組織，積極遊說多國政界人士，促請外國對中國及香港特區政府官員實施制裁。同時，他亦被指利用旗下《蘋果日報》平台，煽動市民上街示威及對抗政府，違反《香港國安法》。

法院在量刑時指出，黎智英被認定為串謀與外國活動人士及政治人物接觸、促請外國對中港實施制裁的「主腦」，情節屬於「嚴重」，量刑區間可達10年至終身監禁。

黎智英於2020年8月首次被捕，並於去年12月15日被裁定相關罪名成立。他在庭上否認所有控罪，形容自己是遭北京迫害的「政治犯」。現年78歲的他，長期公開批評中國共產黨，其案件在國際間引發高度關注。目前外界憂慮其健康狀況，指出他患有心悸與高血壓等問題，家人、律師、支持者及前同事則警告，若長期監禁恐對其生命構成威脅，甚至可能死在獄中。

判刑當日上午，法院外戒備森嚴。清晨8時15分起，警方開始搜查排隊人士物品，包括香港社會運動分子「女長毛」雷玉蓮等人，在進入排隊隊伍前亦需接受搜身。8時24分，相信載有被告的囚車抵達西九龍法院，其後再有囚車於9時25分抵達。10時正，法官杜麗冰進庭，提醒在場人士須遵守法庭禮儀，如有騷擾將被要求離場，並表示判刑理由書共47頁，毋須全文宣讀。當宣判結果公布後，有公眾人士輕聲發出「嘩」的感嘆。

香港教區榮休主教陳日君（前左）、黎智英妻子李韻琴（前右）。

黎智英身穿米色外套出庭，精神尚可，面露笑容，不時向旁聽人士單手作揖致意。其妻李韻琴、2名兒子黎見恩與黎耀恩到庭旁聽，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機亦現身支持；被告之一陳沛敏的丈夫、《立場新聞》前總編輯鍾沛權也到庭。

最終，同案其餘被告的刑期如下：陳梓華判囚6年3個月，李宇軒判囚7年3個月；前《蘋果日報》行政總裁張劍虹判囚6年9個月，前總編輯陳沛敏判囚7年；羅偉光與林文宗各判囚10年，馮偉光判囚10年，楊清奇判囚7年3個月。

國際輿論方面，黎智英案持續引發西方政要的關注與批評。像是美國總統川普（Donald Trump）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）均曾公開提及該案。

據知情人士透露，施凱爾上月在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤時，曾詳細提出黎智英案，英國國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）與中國外交部長王毅亦在場。施凱爾其後向英國國會表示，他已呼籲中方釋放黎智英，並稱外交大臣正與黎的家屬保持聯繫。川普亦曾於去年10月與習近平會面時提及相關議題。

多名西方外交官向《路透社》表示，針對黎智英可能獲釋的外交談判，或將在判刑後視乎其是否提出上訴而展開。總部設於紐約的非營利組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）亞太區主任馬麗怡（Beh Lih Yi）批評，黎智英的審判從一開始便是1場「鬧劇」，顯示香港原應保障新聞自由的法律遭到蔑視。

然而，北京方面則強調，黎智英已獲得公平審判，所有人均在《香港國安法》下獲得平等對待，並指該法實施後已恢復香港社會秩序。

