黎智英遭判20年重刑！盧比歐批中共「違背國際承諾」 促准人道假釋

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

香港壹傳媒創辦人兼自由民主人士黎智英昨（9）日遭判處20年重刑，最快18年後才能出獄，屆時已高齡96歲，外界痛批判決等同死刑。對此，持續關注此案的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）發表聲明，呼籲中共給予黎智英「人道假釋」。

香港壹傳媒創辦人兼自由民主人士黎智英昨（9）日遭判處20年重刑（圖／美聯社）

盧比歐昨日發布聲明表示：「黎智英的判刑結果是不公正的悲劇性結局。美方敦促有關當局讓他獲得人道假釋（humanitarian parole）。」並批評北京政府為了壓制在香港倡導自由的聲音，不擇手段，甚至無視1984年《中英聯合聲明》中所做的國際承諾。他說，經過長達2年的審判和逾5年的監禁，黎智英及家屬已遭受太多苦難。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）也發布聲明聲援，指黎智英遭判刑是中共在人權紀錄上的又一個汙點，也揭示「一國兩制」承諾的荒謬。黎智英及其蘋果日報的同仁之所以受罰，正是因為他們揭露中共侵犯香港人權的真相。

穆勒納爾表示，美國總統川普（Donald Trump）去年10月曾明確向習近平表達，黎智英應獲釋並允許離開香港與家人團聚，表達若習近平有意改善與美國的關係，釋放黎智英是第一步。

