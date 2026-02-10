黎智英遭判20年 外交部：凸顯北京形塑寒蟬效應企圖

（中央社記者楊堯茹台北10日電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑，外交部今天籲請國際共同嚴厲譴責中國政府及港府，並指出此事顯示北京當局無視自由人權已到無以復加的地步，更凸顯其欲對人民形塑寒蟬效應的企圖。

黎智英等9人及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院今天宣判刑期，其中黎智英被重判20年徒刑。

外交部下午透過新聞稿籲請國際社會共同嚴厲譴責中國政府及港府，假借國安名義，再次打壓迫害港人自由人權的行徑。

外交部表示，中國政府及港府此舉不但違反國際人權規範，更不符合國際法精神，明顯剝奪個人應有的人身自由，以及踐踏言論與新聞自由，進而否定人民向執政者問責的基本權利；此事在在顯示北京當局無視自由人權，對其侵害已到無以復加的地步，更凸顯對人民形塑寒蟬效應的企圖。

外交部指出，美國、英國、德國、加拿大、澳洲等國政府與各界，以及聯合國、歐盟與許多國際人權組織，均已對此一事件表達強烈關切，指出中國背棄國際承諾、迫害自由人權，呼籲立即人道假釋或無條件釋放黎智英。

外交部呼籲國際社會共同持續關注香港民主自由與人權狀況，並要求中國立即停止任何迫害自由人權的行徑；台灣也會持續與友盟夥伴密切合作，共同捍衛自由民主防線。（編輯：張若瑤）1150210