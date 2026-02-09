黎智英遭判20年！美國務卿魯比歐籲北京「做一事」

國際中心／李明融報導

香港「壹傳媒」創辦人黎智英於昨日（9 日）遭依違反《港區國安法》重判 20 年徒刑，成為中國強行在香港實施該法以來判處的最長刑期。判決結果出爐後，黎智英家屬怒斥此舉「嚴苛且殘酷」，各國政府也陸續抨擊此案為「政治審判」並表達聲援。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）隨即發表聲明予以強烈譴責，並呼籲北京政府應給予黎智英「人道假釋」。

魯比歐聲援黎智英，呼籲北京給予人道假釋。（圖／美聯社影像）

遭判 20 年等同終身監禁 魯比歐：不公正且悲劇性的結局





黎智英遭判處 20 年有期徒刑，意味著現年 78 歲的他需等到 98 歲才能出獄，外界認為這對高齡的他而言無異於死刑。魯比歐在聲明中嚴厲批評：「香港高等法院對黎智英的判決，是這宗不公正案件的一個悲劇性結局。」他認為這項判決向全世界展示，北京當局為了讓提倡基本自由的人噤聲，不惜採取極端手段，因此敦促有關當局應基於其高齡因素，給予「人道假釋」（Humanitarian Parole）。

多國齊聲譴責，加拿大外交部長安南德也發聲明表達深切失望。（圖／民視新聞網）





多國齊聲譴責 加拿大敦促基於人道理由釋放



另一方面，加拿大外交部長安南德（Anita Anand）也發表聲明，對北京政府及香港法院的決定表達深切失望。安南德指出，考量到黎智英的健康狀況與年齡，加拿大敦促港府應基於人道主義理由（Humanitarian grounds）立即釋放這位著名的民主派批評者，並重申對於香港法治衰落的擔憂。

