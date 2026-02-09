黎智英遭判20年 陸委會籲對中提高警覺、與台捍衛民主自由

香港傳媒大亨黎智英2020年8月10日被港府派警察上銬上鍊逮捕，關押至今。美聯社



壹傳媒創辦人黎智英遭香港國安法定罪，今（2/9）日遭重判20年監禁，陸委員再度嚴厲譴責中共及港府假借國安名義打壓自由人權，應停止政治迫害，立刻釋放黎智英，並籲請國際社會警惕中共加速輸出極權的風險，與台灣共同捍衛自由民主。

陸委會表示，黎智英遭香港國安法重判，不僅是剝奪個人的人身自由，及踐踏言論與新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利；同時也再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文，司法淪為政治打壓、清算異己的工具。

陸委會指出，中共及港府以勾結外國及境外勢力危害國安罪名對黎智英施加重刑，是將媒體影響力、國際連結等都納入國安處置範圍，意圖形成跨領域、跨疆界的寒蟬效應。

陸委會強調，這不是香港的特殊事件、單一個案，而是中共加速極權輸出的警訊，並提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活，也籲請國際社會對中共侵蝕自由人權的作為提高警覺，與台灣共同捍衛自由民主防線。

